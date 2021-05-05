Баста высказался о своем визите в Киев: записал "срочное" видео

Российский рэпер Баста высказался о своем пребывании в Киеве, где уже успел оскандалиться после нападения своих охранников на мужчину из-за вопроса об оккупированном Крыме. Музыкант впервые публично прокомментировал визит в украинскую столицу и заверил, что с ним все в порядке.

Ролик Баста подписал словом "срочно".

На кадрах рэпер обратился к поклонникам и поблагодарил за беспокойство, а также передал приветы.

"Дорогие друзья. В эфире Вася Вакуленко. Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило. Жив-здоров, на связи. Всех обнял. Всем спасибо. Будьте здоровы, крепко обнимаю", - сказал музыкант.

Видео: Баста обратился к поклонникам и высказался о визите в Киев

Баста также в ходе прямого эфира рассказал своим подписчикам в сети, что ранее довольно часто ездил в Киев, и навещал там близких "без прецедентов".

Артист заверил, что его выступление в Киеве состоится.

Кроме того, скандальный рэпер прокомментировал слова активиста Сергея Стерненко о том, что некоторые граждане готовы предоставить денежное вознаграждение (тысячу долларов) за сведения о его месте нахождении и перемещении по украинской столице. Баста с иронией заявил, что и сам бы пришел туда, где "можно сдаться за косарик".