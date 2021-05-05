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В Погранслужбе отреагировали на пребывание Басты в Украине

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 16:01
В Погранслужбе отреагировали на пребывание Басты в Украине Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Styler

В Киеве заметили ранее запрещенного СБУ рэпера Басту (Василия Вакуленко). Артист успел оскандалиться тем, что его охранник напал на жителя столицы после вопроса об оккупированном Крыме. В Погранслужбе же заявили, что у него сейчас нет запрета на въезд в Украину.

Об этом сообщает "Страна".

"Запрет на въезд, который действовал относительно данной личности, закончился осенью прошлого года, если я не ошибаюсь. На данный момент запрета насчет въезда ему в Украину правоохранительными органами не определено", - отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, что в 2017 году Басте запретили въезд в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма. Ограничение действовало до 16 сентября 2020 года.

В конце июня 2021 года у рэпера запланированы концерты в Киеве. На днях его увидели в одном из столичных ресторанов.

Активист Сергей Стерненко призвал СБУ запретить въезд Басте в Украину, поскольку он поддержал аннексию Крыма и даже выбирал лучшую песню о крымском мосту, который оккупанты незаконно построили.

Кроме того, Стерненко заявил, что неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении Басты в Украине.

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