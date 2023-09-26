У путіністки Волочкової в Україні знайшовся дядько. Живе без світла та води

Що відомо про дядька Волочкової

Анатолій Волочков та його дружина Антоніна живуть у старому будинку на прифронтовій території, постійно страждаючи від обстрілів.

За словами чоловіка, він п’ять років працював автоелектриком у Пітері, тому мав нагоду бачити свою племінницю.

Анатолій Волочков (скріншот з YouTube-каналу "Суспільне Запоріжжя")

"Спілкування раніше більше було тоді, а тепер якось так. Все...", - каже Анатолій.

Він також додав, що зберігає фото родичів, яких не бачив понад 20 років.

Анастасія Волочкова у дитинстві (скріншот з YouTube-каналу "Суспільне Запоріжжя")

"Востаннє я бачив її у 2004 році. Я їздив там до "Ювілейного". Я бачив, як вона танцювала, все ж таки балерина. А так близько не підходив: там була охорона і своя машина була. Колись було, що приїжджала вона й до Запоріжжя", - поділився Волочков.

До слова, свою квартиру у Запоріжжі Анатолію довелося здати в аренду, бо вижити, каже, на пенсію 2500 тисячі гривень - неможливо.

Чоловік поскаржився і на те, що вони з дружиною живуть без світла з минулого року.

"Дуже важко. Пічки немає. Була електропіч. Добре, що хоч приймач є", - додав він.

Анатолій Волочков (скріншот з YouTube-каналу "Суспільне Запоріжжя")

Подружжя не приховує: вони вже звикли до такого життя: харчуватися з власного городу та їздити в сусіднє село за водою на велосипеді.

А під час російських обстрілів пара ховається у старому сараї.

Додамо, що у балерини також була нагода відчути на собі обстріли.

Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)

Так, у травні у Москві відбулася атака дронів.

Вони врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали Підмосков'ям.

Волочкова тоді не на жарт злякалася і поскаржилася на БПЛА у своїх соцмережах.