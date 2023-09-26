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У путинистки Волочковой в Украине нашелся дядя. Живет без света и воды

Волочкова с ее дядей (фото: коллаж Styler, в котором использованы кадры видео "Суспільне Запоріжжя")
Автор: Иванна Пашкевич

У российской балерины Анастасии Волочковой, которая поддерживает войну РФ против Украины, оказалась есть родной дядя, который проживает в одном из прифронтовых сел Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью мужчины Суспільному.

Что известно о дяде Волочковой

Анатолий Волочков и его супруга Антонина живут в старом доме на прифронтовой территории, постоянно страдая от обстрелов.

По словам мужчины, он пять лет работал автоэлектриком в Питере, поэтому имел возможность видеть свою племянницу.

Анатолий Волочков (скриншот с YouTube-канала "Суспільне Запоріжжя")

"Общение раньше больше было тогда, а теперь как-то так. Все...", - говорит Анатолий.

Он также добавил, что хранит фото родственников, которых не видел более 20 лет.

Анастасия Волочкова в детстве (скриншот с YouTube-канала "Суспільне Запоріжжя")

"В последний раз я видел ее в 2004 году. Я ездил там в "Юбилейный". Я видел, как она танцевала, все же балерина. А так близко не подходил: там была охрана и своя машина была. Когда-то было, что приезжала она и в Запорожье", - поделился Волочков.

К слову, свою квартиру в Запорожье Анатолию пришлось сдать в аренду, потому что выжить, говорит, на пенсию 2500 тысяч гривен - невозможно.

Мужчина пожаловался и на то, что они с женой живут без света с прошлого года.

"Очень тяжело. Печки нет. Была электропечь. Хорошо, что хоть приемник есть", - добавил он.

Анатолий Волочков (скриншот с YouTube-канала "Суспільне Запоріжжя")

Супруги не скрывают: они уже привыкли к такой жизни: питаться из собственного огорода и ездить в соседнее село за водой на велосипеде.

А во время российских обстрелов пара скрывается в старом сарае.

Добавим, что у балерины также была возможность почувствовать на себе обстрелы.

Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)

Так, в мае в Москве произошла атака дронов.

Они врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали по Подмосковью.

Волочкова тогда не на шутку испугалась и пожаловалась на БПЛА в своих соцсетях.

Напомним, недавно Ирма Витовская рассказала о сотрудничестве с российскими актерами.

Также читайте, что Ани Лорак пожаловалась россиянам на "ненависть от украинцев".

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