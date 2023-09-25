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"Я ревіла, це несправедливо". Зрадниця Ані Лорак поскаржилася росіянам на "ненависть від українців"

Понеділок 25 вересня 2023 16:10
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"Я ревіла, це несправедливо". Зрадниця Ані Лорак поскаржилася росіянам на "ненависть від українців" Фото: Ані Лорак знову скаржиться на Україну (instagram.com/anilorak)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ані Лорак, яку давно на батьківщині називають зрадницею через її позицію про війну, знову почала скаржитися на долю. Цього разу вона мало не в сльозах розповіла про "непростий період" у житті через хейт українців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на новини у російських ЗМІ.

У чому цього разу не догодили Ані Лорак

Так, на пропагандистському телеканалі НТВ розпочалося дитячо-музичне телешоу "Ти супер!", у якому членом журі стала Ані Лорак. Але глядачі одразу розділилися на два табори, а дехто навіть почав звинувачувати виконавицю у фінансуванні української армії. Колишні колеги назвали співачку зрадницею.

Кароліна (справжнє ім'я співачки) почала скаржитися, що на неї "нападають українці" і взагалі їй зараз дуже важко. Артистка вважає, що в країні, де вона народилася і розпочала кар'єру, до неї несправедливо ставляться.

&quot;Я ревіла, це несправедливо&quot;. Зрадниця Ані Лорак поскаржилася росіянам на &quot;ненависть від українців&quot;Лорак тепер працює на російському ТБ суддею одного із шоу (Скриншот)

"Ревіла від розпачу та несправедливості. Мені було дуже складно, тому що я теж людина, а насамперед жінка і мене сильно ранить, коли це необґрунтовано. Мені допомагає сім'я, моя дочка, мама та підтримка глядачів. Зовсім недавно у мене на концерті був аншлаг, і люди все одно дзвонять і просять мене виступити у різних містах - це мене і тримає", - сказала зрадниця.

Цікаво, що прямому ефірі ведучий НТВ зателефонував Главі федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією РФ Віталію Бородіну, який раніше виступав зі звинуваченнями на адресу співачки. Той, своєю чергою, підтвердив, що Лорак перевірили всі служби, і вона "чиста перед законом".

До речі, співачка має намір дати концерт у столиці країни, яка напала на Україну. У Москві Лорак виступить 27 вересня.

Раніше ми писали, як Ані Лорак зганьбилася на концерті в Туреччині.

Читайте також, що Ані Лорак справдилась перед росіянами за "допомогу" українцям.

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Ані Лорак