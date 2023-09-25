"Я ревіла, це несправедливо". Зрадниця Ані Лорак поскаржилася росіянам на "ненависть від українців"
Українська співачка Ані Лорак, яку давно на батьківщині називають зрадницею через її позицію про війну, знову почала скаржитися на долю. Цього разу вона мало не в сльозах розповіла про "непростий період" у житті через хейт українців.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на новини у російських ЗМІ.
У чому цього разу не догодили Ані Лорак
Так, на пропагандистському телеканалі НТВ розпочалося дитячо-музичне телешоу "Ти супер!", у якому членом журі стала Ані Лорак. Але глядачі одразу розділилися на два табори, а дехто навіть почав звинувачувати виконавицю у фінансуванні української армії. Колишні колеги назвали співачку зрадницею.
Кароліна (справжнє ім'я співачки) почала скаржитися, що на неї "нападають українці" і взагалі їй зараз дуже важко. Артистка вважає, що в країні, де вона народилася і розпочала кар'єру, до неї несправедливо ставляться.
Лорак тепер працює на російському ТБ суддею одного із шоу (Скриншот)
"Ревіла від розпачу та несправедливості. Мені було дуже складно, тому що я теж людина, а насамперед жінка і мене сильно ранить, коли це необґрунтовано. Мені допомагає сім'я, моя дочка, мама та підтримка глядачів. Зовсім недавно у мене на концерті був аншлаг, і люди все одно дзвонять і просять мене виступити у різних містах - це мене і тримає", - сказала зрадниця.
Цікаво, що прямому ефірі ведучий НТВ зателефонував Главі федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією РФ Віталію Бородіну, який раніше виступав зі звинуваченнями на адресу співачки. Той, своєю чергою, підтвердив, що Лорак перевірили всі служби, і вона "чиста перед законом".
До речі, співачка має намір дати концерт у столиці країни, яка напала на Україну. У Москві Лорак виступить 27 вересня.
Раніше ми писали, як Ані Лорак зганьбилася на концерті в Туреччині.
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