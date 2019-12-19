У Путина появился "преемник": на пресс-конференции президента РФ случился конфуз

Путин все новости (фото: коллаж РБК-Украина)

Российское телевидение показало "преемника" Путина

Владимир Путин провел пресс-конференцию сегодня, 19 декабря. Когда главе РФ задавал вопрос главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков его в титрах представили, как президента. После этого казуса в сети начали шутить о новом "преемнике" Путина. Скриншот из видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Комков задал вопрос президенту РФ, который касался проблем с жильем для ветеранов в Сочи. По его словам, дома ветеранов превратились просто в настоящие трущобы.

При этом Путин ответил, что правительству необходимо устранить бесчинства чиновников, которые приводят к такому. Но присутствующие больше обратили внимание не на ответ президента РФ, а на то как редакция подписала в титрах задающего вопрос журналиста.

Скриншот с видео (Telegram-канал RIA_Kremlinpool)

"Твое лицо, когда ты президент, а вопрос тебе задает президент", - подписал фото автор скриншота.

Напомним, что на своей пресс-конференции Путин дал характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам главы РФ, у Зеленского есть сильные и слабые стороны. Но ни о какой конкретики Путин не говорил, поскольку не любит давать характеристики действующим лидерам.

Ранее сообщалось о том, что эксперт по экономике Виктор Скаршевский рассказал, как встреча Зеленского и Путина повлияет на доллар.