Путин дал характеристику Зеленскому: язык не поворачивается

Путин высказался про Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Владимир Путин рассказал, что думает о Владимире Зеленском

Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря высказался про Владимира Зеленского и рассказал, что думает о президенте Украины.

По словам главы России, у украинского гаранта есть как сильные, так и не очень сильные стороны. Но более конкретно хозяин Кремля говорить не захотел по причине того, что он якобы не любит давать характеристики действующим лидерам.

"Я всегда уклоняюсь от ответов на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам", - сказал Путин и подчеркнул, что "даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран не дает характеристики".

При этом российский президент предложил "давать характеристики историческим личностям".

"Вот это можно сделать. По действующим людям… Язык не поворачивается", - отметил он.

Но несколько слов про действующего президента Украины глава страны-агрессора все же сказал. Путин отметил, что у Зеленского "есть преимущества, есть и минусы".

"Но когда люди попадают на такие места (стают президентом – ред.), то, значит, они прошли какой-то очень серьезный отбор. Это все люди незаурядные, как минимум", - отметил Путин.

Напомним, недавно активистка Маруся Зверобой снова жестко прошлась по Зеленскому.