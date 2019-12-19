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У Путіна з'явився "наступник": на прес-конференції президента РФ трапився конфуз

STYLERЖиття    19.12.2019 - 18:15
У Путіна з'явився "наступник": на прес-конференції президента РФ трапився конфуз
Путін усі новини (фото: колаж РБК-Україна)

Російське телебачення показало "наступника" Путіна

Володимир Путін провів прес-конференцію сьогодні, 19 грудня. Коли голові РФ задавав питання головний редактор газети "Президент" Сергій Комков його в титрах представили, як президента. Після цього казусу в мережі почали жартувати про нового "наступника" Путіна. Скріншот з відео опублікував Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Комков задав питання президенту РФ, який стосувався проблем з житлом для ветеранів в Сочі. За його словами, будинки ветеранів перетворилися просто в справжні нетрі.

При цьому Путін відповів, що уряду необхідно усунути свавілля чиновників, які призводять до такого. Але присутні більше звернули увагу не на відповідь президента РФ, а на те, як редакція підписала в титрах журналіста, який задав питання.

У Путіна з'явився &quot;наступник&quot;: на прес-конференції президента РФ трапився конфуз

Скріншот з відео (Telegram-канал RIA_Kremlinpool)

"Твоє обличчя, коли ти президент, а питання тобі ставить президент", - підписав фото автор скріншоту.

Нагадаємо, що на своїй прес-конференції Путін дав характеристику президенту України Володимиру Зеленському. За словами глави РФ, у Зеленського є сильні і слабкі сторони. Але ні про яку конкретики Путін не говорив, оскільки не любить давати характеристики чинним лідерам.

Раніше повідомлялося про те, що експерт з економіки Віктор Скаршевський розповів, як зустріч Зеленського і Путіна вплине на долар.

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