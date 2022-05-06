Путин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядит

Кто же собственник

"Шахерезада" снова была спущена на воду на этой неделе после того, как судно провело месяцы в сухом доке для ремонта в тосканском порту Марина-ди-Каррара.

Плавучий дворец, названный в честь легендарной персидской царицы, с сентября 2020 года находился в итальянском порту.

Яхта "Шехерезада" стоит 700 миллионов долларов (Скриншот The Sun)

Слухи о том, что суперяхта принадлежит Путину, ходят с момента ее постройки. Первым заявил, что она принадлежит президенту РФ, оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании.

Сейчас итальянские полицейские ведут расследование и проверяют эту информацию.

По данным итальянских СМИ, владельцем роскошной яхты является Эдуард Худайнатов - нефтяной магнат, не находящийся в настоящее время под санкциями.

Худайнатов - давний соратник Игоря Сечина - близкого соратника Путина и председателя российской государственной нефтяной компании "Роснефть".

Но официальные лица и активисты США, связанные с Алексеем Навальным, связывают судно с Путиным.

Судно пыталось отплыть

Местные жители говорят, что в последние дни на борту судна наблюдалась бурная деятельность, поскольку члены экипажа, похоже, готовятся к отплытию.

"Мы слышали, что прошлой ночью яхта собиралась покинуть пристань, но, это не получилось из-за плохой погоды", - сообщил менеджер яхт-клуба рядом с лодкой, The Telegraph.

По словам заключенного сейчас Навального, многие члены экипажа яхты были сотрудниками Федеральной службы охраны - агентства, которое обеспечивает безопасность Путина и его ближайшего окружения.

Как выглядит суперяхта

Судно может похвастаться спа, бассейнами и двумя вертолетными площадками. Его длина 140 метров. Яхта является одной из самых дорогих и шикарных в мире.

Тут есть золотые держатели для туалетной бумаги, персональный зал для дзюдо, танцпол, который может превращаться в бассейн, бильярдный зал и огромное джакузи.

Яхта "Шехерезада" является одной из самых дорогих в мире ((Скриншот The Sun)