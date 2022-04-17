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Попавший под санкции олигарх Дерипаска спрятал свою яхту в водах Турции

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Турция, Воскресенье 17 апреля 2022 08:28
Попавший под санкции олигарх Дерипаска спрятал свою яхту в водах Турции Фото: Олег Дерипаска (openmedia.io)
Автор: Александр Белоус

Яхта, связанная с российским алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гечек. Все больше российских миллиардеров направляются в Турцию, спасаясь от западных санкций из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дерипаска, основатель российского алюминиевого гиганта "Русал", попал под санкции США, Европейского Союза и Великобритании.

73-метровая яхта Clio прибыла в субботу к берегам Гечека в прибрежной провинции Эгейского моря Мугла. Судно под флагом Каймановых островов остается в бухте у Геджека.

Прибытие Clio в турецкие воды произошло после того, как две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, который в этом месяце неожиданно появился на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, пришвартовались в турецких портах.

Мировые правительства стремятся изолировать президента Владимира Путина и его союзников в связи с вторжением России в Украину.

Член НАТО Турция имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море, имеет хорошие связи с обеими сторонами и выступает посредником в конфликте. Она поддерживал Киев, но также выступает против санкций против Москвы, включая меры против российских миллиардеров.

Анкара в значительной степени зависит от импорта российских энергоносителей и туристов и стала убежищем для россиян, спасающихся от санкций, и многие вложили средства в турецкую недвижимость.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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