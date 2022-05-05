На Фиджи арестовали яхту российского олигарха Керимова стоимостью 300 млн долларов
Власти Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов. Как сообщило министерство юстиции США, арест произведен по запросу Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило Керимова как члена группы российских олигархов, которые получают прибыль от российского правительства за счет коррупции и его деятельности по всему миру, включая оккупацию Крыма.
Во вторник суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту, через несколько недель после того, как она прибыла и была задержана полицией.
Власти разных стран конфисковали роскошные суда и виллы, принадлежащие российским миллиардерам, в связи с санкциями, введенными против России в связи с ее вторжением в Украину.
Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и в Украине. Он также попал под санкции Европейского союза.
Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.
Роскошное судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.
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