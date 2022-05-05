ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Фиджи арестовали яхту российского олигарха Керимова стоимостью 300 млн долларов

Новина українською →
сша, Четверг 05 мая 2022 16:50
На Фиджи арестовали яхту российского олигарха Керимова стоимостью 300 млн долларов Фото: яхту олигарха Керимова арестовали на Фиджи (ruyachts.com)
Автор: Александр Белоус

Власти Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов. Как сообщило министерство юстиции США, арест произведен по запросу Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило Керимова как члена группы российских олигархов, которые получают прибыль от российского правительства за счет коррупции и его деятельности по всему миру, включая оккупацию Крыма.

Во вторник суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту, через несколько недель после того, как она прибыла и была задержана полицией.

Власти разных стран конфисковали роскошные суда и виллы, принадлежащие российским миллиардерам, в связи с санкциями, введенными против России в связи с ее вторжением в Украину.

Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и в Украине. Он также попал под санкции Европейского союза.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

Роскошное судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая