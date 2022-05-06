Путін вчепився зубами за свою суперяхту вартістю 700 млн доларів: як вона виглядає

Хто ж власник

"Шахерезада" знову була спущена на воду на цьому тижні після того, як судно провело місяці в сухому доці для ремонту в тосканському порту Марина-ді-Каррара.

Плавучий палац, названий на честь легендарної перської цариці, з вересня 2020 року знаходився в італійському порту.

Яхта "Шехерезада" коштує 700 мільйонів доларів (скріншот The Sun)

Чутки про те, що суперяхта належить Путіну, ходять з моменту її побудови. Першим заявив, що вона належить президенту РФ, опозиціонер Олексій Навальний у своєму розслідуванні.

Зараз італійські поліцейські ведуть розслідування і перевіряють цю інформацію.

За даними італійських ЗМІ, власником розкішної яхти є Едуард Худайнатов - нафтовий магнат, який не перебуває зараз під санкціями.

Худайнатов - давній соратник Ігоря Сєчіна - близького соратника Путіна і голови Російської державної нафтової компанії "Роснефть".

Але офіційні особи та активісти США, пов'язані з Олексієм Навальним, пов'язують судно з Путіним.

Судно намагалося відплисти

Місцеві жителі кажуть, що в останні дні на борту судна спостерігалася бурхлива діяльність, оскільки члени екіпажу, схоже, готуються до відплиття.

"Ми чули, що минулої ночі яхта збиралася покинути пристань, але, це не вийшло через погану погоду", - повідомив менеджер яхт-клубу поруч з човном The Telegraph.

За словами ув'язненого зараз Навального, багато членів екіпажу яхти були співробітниками Федеральної служби охорони - агентства, яке забезпечує безпеку Путіна і його найближчого оточення.

Як виглядає суперяхта

Судно може похвалитися спа, басейнами і двома вертолітними майданчиками. Його довжина 140 метрів. Яхта є однією з найдорожчих і шикарних у світі.

Тут є золоті тримачі для туалетного паперу, персональний зал для дзюдо, танцпол, який може перетворюватися в басейн, більярдний зал і величезне джакузі.

Яхта "Шехерезада" є однією з найдорожчих у світі ((Скріншот The Sun)