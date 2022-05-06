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Путин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядит

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Пятница 06 мая 2022 14:02
Путин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядит Как выглядит яхта Путина "Шехерезада" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Президент России Владимир Путин пытается вернуть себе яхту "Шехерезада" стоимостью 700 миллионов долларов.

Об этом пишет издание The Sun.

Кто же собственник

"Шахерезада" снова была спущена на воду на этой неделе после того, как судно провело месяцы в сухом доке для ремонта в тосканском порту Марина-ди-Каррара.

Плавучий дворец, названный в честь легендарной персидской царицы, с сентября 2020 года находился в итальянском порту.

Путин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядитЯхта "Шехерезада" стоит 700 миллионов долларов (Скриншот The Sun)

Слухи о том, что суперяхта принадлежит Путину, ходят с момента ее постройки. Первым заявил, что она принадлежит президенту РФ, оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании.

Сейчас итальянские полицейские ведут расследование и проверяют эту информацию.

По данным итальянских СМИ, владельцем роскошной яхты является Эдуард Худайнатов - нефтяной магнат, не находящийся в настоящее время под санкциями.

Худайнатов - давний соратник Игоря Сечина - близкого соратника Путина и председателя российской государственной нефтяной компании "Роснефть".

Но официальные лица и активисты США, связанные с Алексеем Навальным, связывают судно с Путиным.

Судно пыталось отплыть

Местные жители говорят, что в последние дни на борту судна наблюдалась бурная деятельность, поскольку члены экипажа, похоже, готовятся к отплытию.

"Мы слышали, что прошлой ночью яхта собиралась покинуть пристань, но, это не получилось из-за плохой погоды", - сообщил менеджер яхт-клуба рядом с лодкой, The Telegraph.

По словам заключенного сейчас Навального, многие члены экипажа яхты были сотрудниками Федеральной службы охраны - агентства, которое обеспечивает безопасность Путина и его ближайшего окружения.

Как выглядит суперяхта

Судно может похвастаться спа, бассейнами и двумя вертолетными площадками. Его длина 140 метров. Яхта является одной из самых дорогих и шикарных в мире.

Тут есть золотые держатели для туалетной бумаги, персональный зал для дзюдо, танцпол, который может превращаться в бассейн, бильярдный зал и огромное джакузи.

Путин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядит

Путин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядитПутин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядитПутин уцепился зубами за свою суперяхту стоимостью 700 млн долларов: как она выглядитЯхта "Шехерезада" является одной из самых дорогих в мире ((Скриншот The Sun)

Как мы ранее писали, на Фиджи арестовали яхту российского олигарха Керимова стоимостью 300 млн долларов.

Также мы сообщали, что попавший под санкции олигарх Дерипаска спрятал свою яхту в водах Турции.

Читайте также, что российские олигархи спрятали на Мальдивах яхты на сотни миллионов долларов.

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Владимир Путин
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