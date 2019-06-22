Путин "кинул" строителей Крымского моста: они сделали признание на камеру

Владимир Путин обманул строителей Керченского моста. 15 компаний-застройщиков, которые участвовали в возведении Крымского моста, более полугода не могут получить положенные по контракту деньги – около полумиллиарда рублей. Строители записали видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Пострадавшие винят в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращаются руководители организаций, участвующих в строительстве Керченского моста. На строительство были выделены целевые бюджетные средства. Но в результате мошеннических действий руководства "Фирмы ДЕКО" – это субподрядчик "СГМ-Мост" – деньги так и не дошли до организаций. Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили. Мы просим вас разобраться в сложившейся ситуации, чтобы нам вернули честно заработанные средства", - говорится в видеообращении к Путину.

Как сообщается, средства давно были перечислены субподрядчику – компании АО " ДЕКО". На текущий момент она испытывает большие финансовые трудности и находится на грани банкротства. Выплаты от "ДЕКО" перестали поступать еще в июле. Не помогли ни письма в прокуратуру, ни обращение в администрацию президента России, рассказал Алексей Борецкий, представитель одной из пострадавших компаний, ООО "Паритет":

"На сегодняшний день, если зайти в картотеку арбитражных дел, там 45 или даже уже 48 дел. Мы, представители компаний, которые снимали это видео, поставляли товар, выполняли работы на Крымском мосту. Компания "ДЕКО" является субподрядчиком компании "СГМ-Мост". Компания "СГМ-Мост" принадлежит Аркадию Ротенбергу. Всем, в том числе Ротенбергу, сообщалось о наших затруднениях, о том, что нам не заплатили деньги. Лично я с ним не разговаривал, но коллеги, наши "братья по несчастью", сказали, что через его замов до него доводили эту информацию. Сам по себе госконтракт, договор по обеспечению госконтракта, подразумевает выделение целевых бюджетных денег. Что это из себя представляет? Под наши акты выполненных работ, под наши документы поставки инструмента, товара, через Мособлбанк выделяются деньги, то есть конкретные деньги никуда не могли уйти, кроме как... Мы подали документы, нам должны были оплатить. Полгода назад нам платить перестали. Общая задолженность – более 400 миллионов рублей. Порядка 35-40 фирм "залетело". Как ближе к концу дело пошло, решили кинуть людей, стали банкротить эту компанию "ДЕКО", которая существует на протяжении 20 лет, у которой 500 человек работников, согласно выпискам, 14 миллиардов рублей оборот. Очень серьезная компания с большими активами. Их банкротят и выводят. Как ближе к концу дело пошло, решили кинуть людей. Конкретно наша фирма поставляла для стройки электроинструменты и расходные материалы для сварки, для зачистки железнодорожных рельс: болгарки, отрезные диски. Сейчас у всех проблемы именно с железнодорожной секцией моста, которая прямо сейчас сдается. По телевизору показывают, что она начинает работать, начинают вагоны по ней ходить, а мы остались как обманутые дольщики. В марте нам писали письмо о намерениях рассчитаться с нами. Информационное письмо о том, что они признают этот долг, что они его заплатят в кратчайшие сроки. В феврале они писали и обещали в марте рассчитаться. Но на тот момент процедура банкротства уже начиналась: поменялось три руководителя, директоров меняют, заметают следы. Когда полтора года назад мы начали участвовать в стройке Крымского моста, это был очень эмоциональный момент, что мы работаем на такой крупной стройке. Национальный проект, в конце концов. Сейчас мы чувствуем разочарование, мягко говоря, очень мягко говоря. А если быть точным, то кинули нас, государство кинуло, получается. По сути, государство оплатило компании деньги, а потом не смогло проследить за тем, куда они деваются", – говорит один из авторов видеообращения к Путину Алексей Борецкий.

Путин обманул строителей Керченского моста – видеообращение к Путину (видео: youtube.com/Радио Свобода)

В московском офисе "СГМ-Моста" отказались комментировать ситуацию, попросив направить письмо по электронной почте. Руководитель реализации проекта строительства моста через Керченский пролив Александр Островский, назначенный Аркадием Ротенбергом на эту должность в марте 2015 года, также заявил, что пока не готов комментировать сложившуюся ситуацию.

В компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга не только не признают долг перед АО "Фирма ДЕКО", но и считают, что задолженность есть с ее стороны.

Путин обманул строителей Керченского моста – видеообращение к Путину (фото: ru.krymr.com)

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