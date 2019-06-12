Молчат, как партизаны: ученый предупредил об опасности Крымского моста

Крымский мост (Коллаж РБК-Украина)

Крымский мост станет источником очень серьезных проблем

Крымский мост может стать очень большой проблемой для жителей оккупированного Крыма. Такое мнение высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар в своем комментарии для издания OBOZREVATEL.

Крымский мост может просто не выдержать железнодорожного движения и пускать по нему груженые составы очень опасно. Юрий Медовар объяснил, что состав обычно состоит из 60 вагонов, каждый из которых весит около 100 тонн. Общий вес состава – 600 тонн, а арка Крымского моста весит всего 10 тонн, и она может не выдержать такой нагрузки, могут возникнуть колоссальные просадки.

Ученый считает, что при открытии движения, строители будут прибегать к уловкам, так как осознают риски. Они пустят по мосту движение с минимальными нагрузками, к примеру, один вагон с паровозом.

Крымский мост (фото: most.life)

Также Медовар отметил, что в РФ предпочитают молчать об этих проблемах, "как партизаны".

"Они должны были сдать его еще год назад, но не сдали. Там большие проблемы с насыпью. Там вообще очень много проблем. Не случайно Крым попросил установить железнодорожное сообщение через материк. Давайте подождем и посмотрим, что будет", – сказал гидрогеолог.

Еще одну опасность для этого моста представляют грязевые вулканы. По словам Юрия Медовара, двое ученых-геологов из Таганрога провели масштабное изучение региона и написали статью на тему: "Оценка влияния строительства Керченского моста на экологическое состояние Азовского моря".

Они обнаружили рядом с Крымским мостом грязевой вулкан, который просыпается раз в 7-10 лет и во время последнего выброса глиняный массив со дня моря поднялся на два метра выше среза моря.

Юрий Медовар отметил, что если в радиусе Крымского моста выстрелит хоть один из таких вулканов, то опору моста просто снесет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РФ назвали дату разрушения Крымского моста.

А также рассказывали о том, что в сети появились фотографии пустынных и грязных пляжей на оккупированном Крымском полуострове.