Як правильно сказати "пустишка" і "коляска" українською

Українці намагаються відмовитися від запозичених слів, суржика та русизмів, щоб подбати про чистоту мовлення. Але в розмовній мові в нас досі багато таких слів - через багаторічний вплив іншої держави. І це стосується також слів, які мають відношення до речей немовлят.

Як правильно сказати українською "коляска", "пустишка" або "погремушка", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення у дописі " Мова. ДНК нації ".

В українській мові є дуже багато милозвучних та мелодійних відповідників до русизмів та суржика у словах, якими називають речі маленької дитини.

"Пустишка" (пустышка - рос.) - дурник, мізюк, смочок, пипка, у деяких випадках "пустушка"

"Коляска" (Коляска - рос.) - візок, візочок

"Погремушка" (погремушка - рос.) - брязкальце, брязкало, бубончик, брязкітка

"Кукла" (кукла - рос.) - лялька

"Пельонка" (пеленка - рос.) - пелюшка, сповиток

"Бутилочка" (бутылочка - рос.) - пляшечка

"Краватка" (кроватка - рос.) - ліжечко, колиска, люлька

"Колиска" походить від слова "колисати". Його традиційно використовували для позначення ліжечка для немовляти, яке у хатах підвішували на вервечках.

"Мені наче сниться, що хитав мене хтось у колисці та співав надо мною тихесенько" (Марко Вовчок).

А ще в українській мові є вираз "з колиски", що означає "з дитинства, з ранніх років".

А "стояти біля колиски" у переносному значенні - це сприяти зародженню і розвитку чого-небудь нового.

Наприклад: "Іван Котляревський стояв біля колиски народження нової української літератури".