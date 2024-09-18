"Крайній" чи "останній"? Як припинити ці слова вживати з помилками
У повсякденному спілкуванні можна часто почути дискусії про те, яке слово правильно вживати - "крайній" чи "останній". Це питання викликає багато суперечок, особливо серед тих, хто прагне дотримуватися мовних правил або має свої переконання.
В яких випадках вживати слово "крайній", а в яких "останній", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис редакторки Юлії Мороз у Facebook.
"Крайній" замість "останній" найчастіше вживають у війську. Військові уникають слова "останній", бо інакше, на їхню думку, "останній раз" може стати справді останнім у житті.
"Це такий своєрідний забобон, тому вони віддають перевагу слову "крайній", щоб точно не наврочити" - розповідає редакторка.
Ми часто можемо почути від військовослужбовців вирази "хто крайній у черзі? ", "крайня книжка, яку я прочитала", "моя крайня подорож до столиці", то це можна враховувати до військового сленгу.
"Однак казати "крайній" у значенні "останній"- не літературний варіант. Тобто, грубо кажучи, спитати "хто крайній у черзі?" - помилка. Треба вжити "хто останній у черзі?" - пояснює пані Юлія.
Отже, правильне лексичне використання слова "останній":
Останній - той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій (протилежне слово - перший):
остання в черзі
останній день тижня
останній раз, коли летів літаком
Також "останній" використовується в значенні вказівки на щось найсучасніше чи найновіше:
смартфон останнього випуску
остання надрукована книжка видавництва
останні новини
А ось правильне лексичне використання слова "крайній":
Крайній - той, що скраю: крайня хата, він сидить крайнім
А ще це слово має й інші значення:
крайній термін
крайні заходи
крайня межа втоми
крайні, тобто радикальні, погляди
"У літературній мові (державне законодавство, спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, медіа) не варто послуговуватися сленгом, таке вживання ненормативне" - нагадує редакторка.
Тобто, наведемо нижче некоректні вислови:
- Я заасайнив таску.
- Треба проінвестигейтити цей риквест.
- Оце ти крашиха, на ізі можеш підчепити якогось няшного тіпа.
- Цього пацієнта треба зразу посадити на трубу.
- По радейці сказали, що таблетка вже під’їжджає.
- Найбільше двохсотих саме через арту.
"Ці слова в нашій мові є, але вони не літературні" - наголошує авторка, а також наводить приклади правильного використання слова "останній".
- Гарно сміється той, хто сміється останній!
- Останній екзамен він складав вісімнадцятого серпня.
- Його насторожила остання фраза.
- Це моя остання справа на сьогодні.
- Моє останнє побачення минуло досить добре.
- Останній раз вона так сміялася ще в далекому дитинстві.
- Ви коли останній раз їли?
- Говоримо про останні прочитані книжки.
"А якщо ми в медіа чи в художній літературі хочемо дослівно передати мову героя, то такі сленги можна вживати в прямій мові, діалогах, інтерв’ю. Однак зверніть увагу, що вибір залишити їх має бути обґрунтованим" - резюмує мовознавиця.
Раніше ми писали, коли правильно казати слово "одержати", а коли "здобути".
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