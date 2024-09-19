"Гривна" і "гривня": ці два слова мають абсолютно різні значення, тому не робіть помилки

Українські гроші - це "гривня". Однак у розмовній мові можна часто почути слово "гривна". Це помилка, тому що ці два слова мають абсолютно різні значення і використання другого може вас показати не з кращої сторони.

Що насправді означають ці два слова та коли їх доречно використовувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення доцента Київського національного університету ім. Б. Грінченка та мовознавця Олександра Авраменко на каналі в YouTube .

"Гривня" або "гривна"?

За словами мовознавця, про слово "гривна" українцями варто забути, якщо розмова стосується саме грошей.

"Запам'ятайте: "гривна" - це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого з золота. А от на гроші потрібно казати "гривня". До речі, і російською мовою теж не "гривна", а "гривня", - пояснює Олександр Авраменко.

Він нагадав українцям, що слово "копійки" у множині має наголос на останньому складі.

"Тому правильно казати не п'ять копіЙок, а п'ять копійОк", - додав мовознавець.

Коли з'явилася "гривня" в Україні

Варто зазначити, що слово "гривна" все ж таки має стосунок до "гривні", бо саме від назви нашийної прикраси й пішло слово, яким стали позначати українські гроші.

У VIII-IX століттях під час торгівельних операцій і сплати данини гривня використовувалась як міра ваги та лічби. А згодом, у різні історичні періоди, слово "гривня" неодноразово змінювало своє значення.

У XII-XIV століттях Київська Русь переживала період феодальної роздробленості, а карбування монет тоді припинилося. Роль грошей виконували срібні злитки, що називалися "гривнями".

Тільки у 1917 році був прийнятий закон про Українській державний банк, і першою банкнотою самостійної Української держави став карбованець. Тільки у 1918 році Центральна Рада прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці - гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала ½ карбованця.

Згодом грошова одиниця України мала ще численні зміни та найменування. У 1992 році єдиним засобом платежу України у готівковому обігу став українській карбованець.

Тільки в 1996 році відбулася грошова реформа, яка знову зробила гривню національною валютою.