Как правильно сказать "пустишка" и "коляска" на украинском

Украинцы пытаются отказаться от заимствованных слов, суржика и русизмов, чтобы позаботиться о чистоте речи. Но в разговорном языке у нас до сих пор много таких слов - из-за многолетнего влияния другого государства. И это касается также слов, имеющих отношение к вещам младенцев.

Как правильно сказать на украинском "коляска", "пустишка" или "погремушка", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения в сообщении " Мова. ДНК нації ".

В украинском языке очень много благозвучных и мелодичных ответчиков к русизмам и суржику в словах, которыми называют вещи маленького ребенка.

"Пустишка" (пустышка - рос.) - дурник, мізюк, смочок, пипка, у деяких випадках "пустушка"

"Коляска" (Коляска - рус.) - візок, візочок

"Погремушка" (погремушка - рус.) - брязкальце, брязкало, бубончик, брязкітка

"Кукла" (кукла - рус.) - лялька

"Пельонка" (пеленка - рус.) - пелюшка, сповиток

"Бутилочка" (бутылочка - рус.) - пляшечка

"Краватка" (кроватка - рус.) - ліжечко, колиска, люлька

"Колиска" происходит от слова "колисати". Его традиционно использовали для обозначения кроватки для младенца, который в домах подвешивали на веревках.

"Мені наче сниться, що хитав мене хтось у колисці та співав надо мною тихесенько" (Марко Вовчок).

А еще в украинском языке есть выражение "з колиски", что означает "с детства, с ранних лет".

А "стояти біля колиски" в переносном смысле - это способствовать зарождению и развитию чего-нибудь нового.

Например: "Иван Котляревский стояв біля колиски народження нової української літератури".