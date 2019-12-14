Не пустили в Украину: российская пропагандистка пыталась обмануть пограничников

Российская пропагандистка Александра Тонких, которая работает на телеканале НТВ, хотела попасть в Украину, но пограничники ее не пустили из-за того, что она посещала Крым, и поддерживала аннексию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники не назвали имя женщины, которую обнаружили в аэропорту "Борисполь" 14 декабря, но телеканал НТВ сообщил, что речь идет о его корреспонденте Александре Тонких.

Женщина прилетела в Киев со Стамбула. Во время пропускного контроля она подчеркнула, что никогда не была на временно оккупированных территориях Украины. Но когда пограничники проверили ее, то поймали на лжи.

Российская журналистка обманом хотела попасть в Украину (скриншот: dpsu.gov.ua)

Установлено, что она незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Позже она и сама подтвердила этот факт. После этого российской журналистке запретили въезд в Украину на 3 года.

Российская журналистка обманом хотела попасть в Украину (скриншот: dpsu.gov.ua)

Напомним, что вчера, 13 декабря, в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники не пропустили в Киев журналистов российского телеканала НТВ. Российские журналисты сразу же признались с какой целью прибыли в Украину. При этом они рассказали, что пограничники с ними обращались вежливо.

Ранее пограничники пустили в Киев журналистов телеканала Минобороны РФ "Звезда". Пропагандисты заявили, что приехали по приглашению Владимира Зеленского. Пограничники сообщили, что не было никаких оснований для их задержания.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции в Париже, где собралась "нормандская четверка", Зеленский пригласил российских журналистов в Украину, чтобы они приехали и оценили ситуацию в стране.