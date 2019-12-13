ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пропагандистов российского "НТВ" не пустили в Украину: все подробности (фото)

STYLERПроисшествия    13.12.2019 - 18:02
Пропагандистов российского "НТВ" не пустили в Украину: все подробности (фото)
Журналистов НТВ не пустили в Украину (коллаж РБК-Украина)

Пропагандистов российского телеканала "НТВ" не пропустили в киевском аэропорту в Борисполе

Съемочную группу российского телеканала "НТВ" не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту "Борисполь". Сотрудники пограничной службы дипломатично и вежливо провели проверку документов пропагандистов, но пустить их на территорию государства не смогли. Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин.

По словам одного из главных пропагандистов телеканала, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки.

"Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", - сказал корреспондент в эфире НТВ.

Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.

Пропагандистов российского &quot;НТВ&quot; не пустили в Украину: все подробности (фото)

Сергей Савин (скриншот)

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Стоит отметить, что недавно в Украине возник скандал из-за приезда журналистов телеканала Минобороны РФ "Звезда" в Киев. В сюжете россияне утверждали, что приехали по приглашению президента Владимира Зеленского. В пограничной службе пояснили, что россияне скрыли истинную цель приезда, а оснований для их задержания не было.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила харьковских пограничников на содействии в миграции в РФ.

На росТВ сделали признание о своем громком фейке про Украину Неловко: Цемаха уличили во лжи российским пропагандистам
Новости Украины НТВпропаганда РФ
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь