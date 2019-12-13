Пропагандистов российского "НТВ" не пустили в Украину: все подробности (фото)

Журналистов НТВ не пустили в Украину (коллаж РБК-Украина)

Пропагандистов российского телеканала "НТВ" не пропустили в киевском аэропорту в Борисполе

Съемочную группу российского телеканала "НТВ" не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту "Борисполь". Сотрудники пограничной службы дипломатично и вежливо провели проверку документов пропагандистов, но пустить их на территорию государства не смогли. Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин.

По словам одного из главных пропагандистов телеканала, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки.

"Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", - сказал корреспондент в эфире НТВ.

Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.

Сергей Савин (скриншот)

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Стоит отметить, что недавно в Украине возник скандал из-за приезда журналистов телеканала Минобороны РФ "Звезда" в Киев. В сюжете россияне утверждали, что приехали по приглашению президента Владимира Зеленского. В пограничной службе пояснили, что россияне скрыли истинную цель приезда, а оснований для их задержания не было.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила харьковских пограничников на содействии в миграции в РФ.