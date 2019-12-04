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В Харьковской области на границе задержали двух вооруженных россиян

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 15:22
В Харьковской области на границе задержали двух вооруженных россиян
Фото: задержание российских охотников (dpsu.gov.ua)

Россияне планировали незаконно охотиться на территории Украины

В Харьковские области пограничники задержали двух граждан Российской Федерации, которые хотели устроить незаконную охоту на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Так, пограничники отдела "Золочев" во вторник, 3 декабря, заметили вблизи границы двух неизвестных с оружием, мужчины сразу же были задержаны.

Задержанными оказались двое российских граждан, которые пересекли российско-украинскую границу с целью незаконной охоты. При себе у нарушителей было ружье и 25 патронов.

"В настоящее время оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушения гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд", - добавили в ГПСУ.

Изъятое оружие

Фото: изъятое оружие и боеприпасы (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Харьковской области механизм переправки нелегалов из Украины в Российскую Федерацию. Механизм организовал житель области, который имел договоренности с украинскими пограничниками и сотрудниками ФСБ РФ. Злоумышленника задержали при очередной попытке перевозки нелегалов через границу.

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