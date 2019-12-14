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Не пустили в Україну: російська пропагандистка намагалася обдурити прикордонників

STYLERЖиття    14.12.2019 - 19:11
Не пустили в Україну: російська пропагандистка намагалася обдурити прикордонників
Російська журналістка обманом хотіла потрапити в Україну (фото: РБК-Україна)

Російська журналістка Олександра Тонких хотіла потрапити в Україну

Російська пропагандистка Олександра Тонких, яка працює на телеканалі НТВ, хотіла потрапити в Україну, але прикордонники її не пустили через те, що вона відвідувала Крим, і підтримувала анексію. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники не назвали ім'я жінки, яку виявили в аеропорту "Бориспіль" 14 грудня, але телеканал НТВ повідомив, що мова йде про його кореспондента Олександру Тонких.

Жінка прилетіла в Київ зі Стамбула. Під час пропускного контролю вона підкреслила, що ніколи не була на тимчасово окупованих територіях України. Але коли прикордонники перевірили її, то зловили на брехні.

Не пустили в Україну: російська пропагандистка намагалася обдурити прикордонників

Російська журналістка обманом хотіла потрапити в Україну (скріншот: dpsu.gov.ua)

Встановлено, що вона незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Пізніше вона і сама підтвердила цей факт. Після цього російській журналістці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Не пустили в Україну: російська пропагандистка намагалася обдурити прикордонників

Російська журналістка обманом хотіла потрапити в Україну (скріншот: dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора, 13 грудня, в аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники не пропустили до Києва журналістів російського телеканалу НТВ. Російські журналісти відразу ж зізналися з якою метою прибули в Україну. При цьому вони розповіли, що прикордонники з ними поводилися ввічливо.

Раніше прикордонники пустили в Київ журналістів телеканалу Міноборони РФ "Зірка". Пропагандисти заявили, що приїхали на запрошення Володимира Зеленського. Прикордонники повідомили, що не було жодних підстав для їх затримання.

Варто зазначити, що під час прес-конференції в Парижі, де зібралася "нормандська четвірка", Зеленський запросив російських журналістів в Україну, щоб вони приїхали і оцінили ситуацію в країні.

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