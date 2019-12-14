Не пустили в Україну: російська пропагандистка намагалася обдурити прикордонників

Російська журналістка обманом хотіла потрапити в Україну (фото: РБК-Україна)

Російська журналістка Олександра Тонких хотіла потрапити в Україну

Російська пропагандистка Олександра Тонких, яка працює на телеканалі НТВ, хотіла потрапити в Україну, але прикордонники її не пустили через те, що вона відвідувала Крим, і підтримувала анексію. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники не назвали ім'я жінки, яку виявили в аеропорту "Бориспіль" 14 грудня, але телеканал НТВ повідомив, що мова йде про його кореспондента Олександру Тонких.

Жінка прилетіла в Київ зі Стамбула. Під час пропускного контролю вона підкреслила, що ніколи не була на тимчасово окупованих територіях України. Але коли прикордонники перевірили її, то зловили на брехні.

Російська журналістка обманом хотіла потрапити в Україну (скріншот: dpsu.gov.ua)

Встановлено, що вона незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Пізніше вона і сама підтвердила цей факт. Після цього російській журналістці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Російська журналістка обманом хотіла потрапити в Україну (скріншот: dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора, 13 грудня, в аеропорту "Бориспіль" українські прикордонники не пропустили до Києва журналістів російського телеканалу НТВ. Російські журналісти відразу ж зізналися з якою метою прибули в Україну. При цьому вони розповіли, що прикордонники з ними поводилися ввічливо.

Раніше прикордонники пустили в Київ журналістів телеканалу Міноборони РФ "Зірка". Пропагандисти заявили, що приїхали на запрошення Володимира Зеленського. Прикордонники повідомили, що не було жодних підстав для їх затримання.

Варто зазначити, що під час прес-конференції в Парижі, де зібралася "нормандська четвірка", Зеленський запросив російських журналістів в Україну, щоб вони приїхали і оцінили ситуацію в країні.