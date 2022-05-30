Порожня коробка, молоко і сметана: готуємо супердесерт без випічки
Скріншот відео: десерт без випічки з молока і сметани
Десерт без випічки - відмінна альтернатива для тих, у кого немає часу возитися з духовкою. Якщо у вас є молоко і сметана, а також порожня коробка з-під молока, пропонуємо вам приготувати ніжну вершкову смакоту.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Молоко - 300 г
- Сіль - щіпка
- Жовтки - 3 шт.
- Желатин швидкорозчинний - 25 г + 100 г води
- Цукор - 3 ст. л. з гіркою або за смаком
- Ванільний цукор - 10 г
- Сметана 20% - 400 г
Покрокове приготування
- Залийте желатин водою і залиште на кілька хвилин, щоб він набух.
- Змішайте цукор, жовтки, щіпку солі і молоко. Нагрійте на маленькому вогні до загустіння. Не доводьте до кипіння.
- Додайте ванільний цукор, набряклий желатин. Перемішайте, щоб желатин розчинився.
- Додайте сметану, добре перемішайте.
- Вилийте десерт у форму.
- Поставте в холодильник на 6-8 годин до повної стабілізації.
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