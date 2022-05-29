Готовим торт Карпатка с заварным кремом: вы влюбитесь в этот десерт с первого раза!

Торт Карпатка - это нежнейший десерт, напоминающий большой эклер. Он готовится из заварного теста с заварным кремом внутри. Кулинары уверяют, что приготовив один раз, вы влюбитесь в этот торт навсегда.

Ингредиенты на форму 22 см

Для заварного теста:

Вода - 70 г

Молоко - 70 г

Масло сливочное - 60 г

Мука - 100 г

Соль - 1/4 ч. л.

Сахар - 1/4 ч. л.

Яйцо С0 - 3 шт. (комнатной температуры)

Для заварного крема:

Яйцо - 2 шт.

Молоко – 500 г

Сахар - 130 г

Ванильный сахар - 10 г

Крахмал кукурузный - 40 г

Сливочное масло 82% - 150 г

Для посыпки: сахарная пудра - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Начнем с крема. Молоко прогрейте до горячего состояния, смешайте яйца с сахаром и кукурузным крахмалом. Введите горячее молоко тонкой струйкой в яйца, снова перелейте будущий заварной крем в кастрюльку и заварите, постоянно помешивая в течение 7-10 минут, до появления первых пузырей кипения. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и ждите полного остывания основы для заварного крема.

Для заварного теста смешайте воду с молоком, добавьте сливочное масло, соль и сахар. Нагрейте до горячего состояния, добавьте просеянную муку. Постоянно помешивая, заварите тесто, пока оно не соберется в единый однородный комок. Прогрейте его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя жидкость. Переложите тесто в миску, чтобы оно быстрее остыло.

Когда тесто остынет, вводите яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто.

Разделите тесто на 2 равные части, распределите по пергаменту, формируя небольшие возвышения. Выпекайте в заранее прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым коржам дайте остыть.

Вернемся к крему. Очень важно, чтобы сливочное масло и основа для заварного крема были комнатной температуры, чтобы крем не расслоился. Взбейте масло до посветления и пышности в течение 3-4 минут. Добавляйте по 1 ст. л. заварной основы, продолжая взбивать. Следующую порцию заварной основы добавляйте только тогда, когда хорошо вмешалась предыдущая.

В форму 22 см выложите один корж, сверху смажьте его кремом. Накройте вторым коржом, руками немного утрамбовывая, чтобы крем равномерно разошелся. Форму накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы крем схватился, и торт хорошо держал форму.

Готовый торт посыпьте сверху сахарной пудрой.