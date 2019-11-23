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С ней никто не разговаривает: Меган Маркл потерпает от плохих отношений в семье

STYLERПерсоны    23.11.2019 - 11:35
С ней никто не разговаривает: Меган Маркл потерпает от плохих отношений в семье
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Герцогиня Сассекская и принц Гарри чувствуют себя оскорбленными

Близкая подруга Меган Маркл рассказала об отношениях в королевской семье. По ее словам, герцогиня потерпает от плохих отношений, посколько с ней никто не поддерживает общение. Об этом пишет издание People.

В фильм "Гарри и Меган: Африканское путешествие" герцоги Сассекские пожаловались на давление общественности и СМИ. Принц Гарри также проговорился о разладе в отношениях с братом принцем Уильямом.

С ней никто не разговаривает: Меган Маркл потерпает от плохих отношений в семьеМеган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

По словам королевского биографа Пенни Джунор, с Меган и Гарри никто не разговаривает и не интересуются, как у них дела. Она сообщила, что в королевской семье не особо оказывают поддержку и не звонят друг другу.

К слову, после появления Меган Маркл отношения Кейт Миддлтон и принца Гарри резко изменились в худшую сторону. А Елизавета и вовсе считает поведение герцогини недопустимым.

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