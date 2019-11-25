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Хай знає своє місце: Меган Маркл знову опинилася в центрі скандалу

STYLERПерсони    25.11.2019 - 07:00
Хай знає своє місце: Меган Маркл знову опинилася в центрі скандалу
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Герцогиню розкритикували за зухвалий характер

Герцогиня Сасекська Меган Маркл вже не особливо дивує своїми витівками, оскільки вони відбуваються надто часто. Старший науковий співробітник з історії в Букінгемському університеті Адріан Тінісвуд розповів, що Меган Маркл не зможе змінити королівські традиції, навіть якщо сильно захоче.

Історик зазначив, що дуже багато хто запитував у нього, чи вийде у колишньої актриси поміняти вигляд монархії. Він упевнений, що ні, тому що вона "тимчасова".

Хай знає своє місце: Меган Маркл знову опинилася в центрі скандалуМеган Маркл (фото: instagram.com/meghan_markle)

Тінісвуд привів у приклад історію з принцесою Маргарет і лордом Сноудоном, які теж вели богемний спосіб життя. Тоді всі говорили, що вони є сучасним обличчям монархії. Однак, на думку історика, це все одно нічого не змінювало. "Вони ніколи не збиралися стати королем і королевою", - зазначив Тінісвуд.

Він додав, що точно така ж історія і з Маркл і Гаррі, оскільки вони є членами королівської сім'ї, але не є частиною державного апарату.

Нагадаємо, що радіоведучий образив дочку Кейт Міддлтон і "влип" у скандал.

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