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"Пусть скорее наступит мир, и мы поедем на море": 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч для ВСУ

Мальчик помог ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернигове 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч гривен на дроны и тепловизоры для ВСУ. Мальчик планирует передать деньги в Фонд Сергея Притулы.

Об этом сообщает Суспильне Чернигов.

Как ребенок помогает ВСУ

В Чернигове 8-летний Сергей Мороз каждый вечер поет на Валу. От его исполнения останавливаются и пенсионеры и дети.

"Когда они плачут, бросают деньги, это мне так приятно. Они так проявляют свои эмоции", — рассказывает мальчик.

Сергей собирает деньги на тепловизоры и дроны для наших защитников. Идея петь на Валу возникла у самого Сергея. Его идею поддержали родители.

"Что он умеет лучше делать, так это петь. Сначала у нас в репертуаре было 6 песен об Украине и о войне. Те, которые он знал и те, которые ему нравились, и слова он доучил именно здесь. Мы с папой ему распечатали тексты, тренировались дома, а некоторые песни поет под гитару", - рассказала мама маленького певца.

Сергей Мороз поет, чтобы помочь ВСУ (фото: suspilne.media)

Уже через две недели мальчик выучил 18 песен! Тексты изучает мальчик дома вместе с родителями и младшим братом.

"Он дома чаще всего слышит "Сергей, тише, или помолчи", так он здесь отводит свою душу", - рассказывает папа.

Горожане охотно помогают маленькому украинцу в таком благородном деле и говорят, что с таким поколением нашу страну ждет будущее.

"Пусть скорее наступит мир, и мы поедем на море!" - говорит мальчик.

Как мы писали ранее, во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.

Недавно мы рассказывали о том, что во Львове дети торгуют лимонадом, чтобы собрать средства на ВСУ и за неделю им удалось заработать 8 тысяч гривен.

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