"Пусть скорее наступит мир, и мы поедем на море": 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч для ВСУ

В Чернигове 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч гривен на дроны и тепловизоры для ВСУ. Мальчик планирует передать деньги в Фонд Сергея Притулы.
Об этом сообщает Суспильне Чернигов.
В Чернигове 8-летний Сергей Мороз каждый вечер поет на Валу. От его исполнения останавливаются и пенсионеры и дети.
"Когда они плачут, бросают деньги, это мне так приятно. Они так проявляют свои эмоции", — рассказывает мальчик.
Сергей собирает деньги на тепловизоры и дроны для наших защитников. Идея петь на Валу возникла у самого Сергея. Его идею поддержали родители.
"Что он умеет лучше делать, так это петь. Сначала у нас в репертуаре было 6 песен об Украине и о войне. Те, которые он знал и те, которые ему нравились, и слова он доучил именно здесь. Мы с папой ему распечатали тексты, тренировались дома, а некоторые песни поет под гитару", - рассказала мама маленького певца.
Уже через две недели мальчик выучил 18 песен! Тексты изучает мальчик дома вместе с родителями и младшим братом.
"Он дома чаще всего слышит "Сергей, тише, или помолчи", так он здесь отводит свою душу", - рассказывает папа.
Горожане охотно помогают маленькому украинцу в таком благородном деле и говорят, что с таким поколением нашу страну ждет будущее.
"Пусть скорее наступит мир, и мы поедем на море!" - говорит мальчик.
Как мы писали ранее, во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.
Недавно мы рассказывали о том, что во Львове дети торгуют лимонадом, чтобы собрать средства на ВСУ и за неделю им удалось заработать 8 тысяч гривен.