RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нехай швидше настане мир, і ми поїдемо на море": 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ

Хлопчик допоміг ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігові 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч гривень на дрони та тепловізори для ЗСУ. Хлопчик планує передати гроші до фонду Сергія Притули.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Як дитина допомагає ЗСУ

У Чернігові 8-річний Сергій Мороз щовечора співає на Валу. Від його виконання зупиняються і пенсіонери й діти.

"Коли вони плачуть, кидають гроші, це мені так приємно. Вони так проявляють свої емоції", - розповідає хлопчик.

Сергій збирає гроші на тепловізори та дрони для наших захисників. Ідея співати на Валу виникла у самого Сергія. Його ідею підтримали батьки.

"Що він вміє краще робити, так це співати. Спочатку у нас в репертуарі було 6 пісень про Україну і про війну. Ті, які він знав і ті, які йому подобалися, і слова він довчив саме тут. Ми з татом йому роздрукували тексти, тренувалися вдома, а деякі пісні співає під гітару", - розповіла мама маленького співака.

Сергій Мороз співає, щоб допомогти ЗСУ (фото: suspilne.media)

Вже за два тижні хлопчик вивчив 18 пісень! Тексти вивчає хлопчик вдома разом з батьками і молодшим братом.

"Він вдома найчастіше чує "Сергій, тихіше, або помовч", так він тут відводить свою душу", - розповідає тато.

Городяни охоче допомагають маленькому українцю в такій благородній справі і кажуть, що з таким поколінням нашу країну чекає майбутнє.

"Нехай швидше настане мир, і ми поїдемо на море!" - каже хлопчик.

Як ми писали раніше, у Львівській області діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ.

Нещодавно ми розповідали про те, що у Львові діти торгують лимонадом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і за тиждень їм вдалося заробити 8 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України