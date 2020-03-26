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Не пускають в Україну: MARUV у гніві записала емоційне відео

STYLERПерсони    26.03.2020 - 23:57
Не пускають в Україну: MARUV у гніві записала емоційне відео
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV через карантин не може повернутися до України з Росії після концертів

MARUV (Анна Корсун) стала "заручницею" ситуації з карантином через коронавірус і застрягла в Російській Федерації - епатажна артистка записала емоційне відео і поскаржилася, що не може повернутися до України.

Співачка також дорікнула українське консульство в тому, що дипломатичне відомство нібито упереджено до неї ставиться і не надає необхідну підтримку.

MARUV у своєму відеозверненні до шанувальників в Instagram передала відповідь консульства: "всі, хто хотів виїхати, вже поїхали", і що дівчина-оператор - "психована ідіотка" - скидає дзвінки і навіть не беруть трубку.

У Росії артистка давала концерти, і там же змушена залишитися через введены карантинны обмеження. Тепер Корсун гнівно завляє, що раніше повернутися в Україну не могла з об'єктивних причин, а зараз в "найбільш кон***ому консульстві" їй не можуть пояснити, як дістатися додому.

"Я просто в шоці!... Так діла не буде. Чому в інших країнах за своїх громадян стоять, а в нашій, бл**ь - просто ду*у витирають!? Більше того, я скажу більше, це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають у Росії. Бл**ь, у мене такий самий паспорт, як у вас, у мене такі ж права, гарантовані мені конституцією, як у вас", - журиться MARUV.

Подивитися емоційне відеозвернення можна за цим посиланням (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)

Не пускають в Україну: MARUV у гніві записала емоційне відеоНе пускають в Україну: MARUV у гніві записала емоційне відео

MARUV не може потрапити в Україну через карантин (Фото: скріншот instagram.com/maruvofficial)

Також співачка звернулася до своїм фанів із закликом не вірити повідомленням про те, що тварини можуть бути переносниками коронавіруса та наголосила, що "це все звездежь".

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила спеціальний потяг Київ-Москва-Київ для евакуації українців та повернення додому громадян Росії через коронавірус. Спеціальний рейс потяга №906 було призначено на 27 березня.

Додамо також, що президент Володимир Зеленський попередив про закриття державного кордону і припинення всіх пасажирських перевезень від 27 березня.

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