Не пускали в туалет: скандал з дівчинкою і охоронцями в ТРЦ отримав продовження

У ТРЦ Гулівер дівчинку не пустили в туалет (фото: колаж РБК-Україна)

Адміністрація торгового центру прокоментувала ситуацію зі школяркою і охороною

У Києві у торгово-розважальному центрі Gulliver стався скандал після того, як охоронець не пускав неповнолітню дівчинку в туалет. Свої дії він аргументував тим, що вона була не так одягнена. У ситуацію втрутився один з відвідувачів і зняв все на відео.

В мережі цей інцидент дуже засмутив людей, які просто не розуміли, що не так було з одягом дівчинки, адже вона виглядала абсолютно нормально і вела себе адекватно.

При цьому за тим, що відбувається, мовчки спостерігав співробітник поліції і повністю підтримував позицію охоронця ТРЦ.

В ТРЦ Гулівер дівчинку не пустили в туалет (відео: YouTube/TVgolosnaroda)

Варто зазначити, що "Вести" попросили прокоментувати цю ситуацію PR - директора ТРЦ Gulliver Тетяну Атаджанову. Вона зазначила, що інцидент стався кілька місяців тому, коли у школярів були випускні. За її словами, дівчина перебувала в нетверезому стані, тому охоронець відмовився її пускати на територію торгового центру.

Атаджанова підкреслила, що в пункті 4 правил перебування відвідувачів у ТРЦ Gulliver говориться, що людям у стані алкогольного сп'яніння заборонено знаходиться в торговому центрі.

Крім того, вона сказала, що охоронець вказував дівчині на її стан, а не зовнішній вигляд. Атаджанова заявила, що поговорила зі службою безпеки, щоб надалі вони чітко обґрунтовували свою аргументацію.

Атаджанова додала, що адміністрація піклується про безпечне і комфортне перебування відвідувачів на території ТРЦ Gulliver. В майбутньому планується регулярна робота з охороною, щоб такі ситуації не повторювалися.

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