"Пушистая" одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

Отмечается, что махровая одежда нынче "одобрена" как для пляжа, так и для городских прогулок, занятий спортом и офисных будней - эта ткань занимает центральное место в самых востребованных летних образах.

В этом сезоне можно увидеть махровую ткань в совершенно новом свете: помимо шортов и купальных костюмов, она сочетается с комбинезонами, сандалиями, сумками и платьями.

Знатоки стиля выбрали ряд вариантов и комплектов, которые могут вызвать интерес у желающих облачиться в махровую одежду летом, дать подсказки для подготовки собственного образа.

Комбинезон поло с глубоким вырезом требует сочетания с бикини и босоножками на ремешках.

Футболку из махровой ткани можно надеть поверх купального костюма, с джинсами или даже со спортивными штанами, чтобы создать "приподнятый", но удобный наряд.

Платье масляного цвета с бретельками - базовый элемент гардероба в этом сезоне. Его лучше сочетать с кроссовками или сандалиями с ремешками, чтобы привлечь внимание.

Юбка и блуза из махровой ткани сама по себе представляет собой цельный образ. Она является одним из основных нарядов для тренда.

Махровая панама с шалфейным оттенком имеет мягкий вид, но все же бросается в глаза, если вы этого хотите.

Комбинезон Suzie Kondie может стать идеальным махровым образом красивого синего цвета, который идеально подходит для вечерних прогулок возле водоемов.

Оливковые шорты с изогнутым краем в цветных блоках называют идеальным вариантом для активных девушек этим летом.

Махровое платье миди Quinn Terry, пользующееся большой популярностью, подойдет для любого случая.

Рубашка на пуговицах из махровой ткани упрощает создание цветовых блоков, а для комплекта лучше подобрать шорты в тон.

Толстовка с молнией на четверть от Ralph Lauren может идеально подойти для долгих прогулок или игры в теннис. Комплектация - шорты в тон.

Камзол Fiona Green Gingham из махровой ткани сочетает в себе летний принт в мелкую клетку и удобную сборку, создавая эффектный образ. Комплектация - юбка в тон.

К слову, стирать наряды из махровой ткани рекомендуют при обычном цикле с горячей водой, чтобы добиться максимально глубокой очистки. Махровая ткань производит ворс, поэтому следует стирать ее с такими же цветами и отдельно от другой одежды.