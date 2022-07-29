"Пушистая" одежда стала новым трендом лета 2022 года: как носить красиво

Одежда из махровой ткани прочно вошла в тренды летнего сезона благодаря стильному виду, удобстве и комфорту в ношении, ведь воздух легко циркулирует через открытую ткань и помогает регулировать температуру тела, плюс к этому сохраняется ощущение мягкости и нежности, присущее этой уникальной "пушистой" ткани.
Эксперты в области моды дали рекомендации по ношению махровой одежды и соблюдению баланс в образе и стиле, пишет Harper's Bazaar.
Отмечается, что махровая одежда нынче "одобрена" как для пляжа, так и для городских прогулок, занятий спортом и офисных будней - эта ткань занимает центральное место в самых востребованных летних образах.
В этом сезоне можно увидеть махровую ткань в совершенно новом свете: помимо шортов и купальных костюмов, она сочетается с комбинезонами, сандалиями, сумками и платьями.
Знатоки стиля выбрали ряд вариантов и комплектов, которые могут вызвать интерес у желающих облачиться в махровую одежду летом, дать подсказки для подготовки собственного образа.
К слову, стирать наряды из махровой ткани рекомендуют при обычном цикле с горячей водой, чтобы добиться максимально глубокой очистки. Махровая ткань производит ворс, поэтому следует стирать ее с такими же цветами и отдельно от другой одежды.
Напомним, перед этим эксперт назвал одежду, которую нельзя носить после 40 лет.
Добавим также, что ранее мы рассказывали, как отстирать пятна от пота с одежды, и какие есть самые простые способы.