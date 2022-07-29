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"Пухнастий" одяг став новим трендом літа 2022 року: як носити красиво

Колаж РБК-Україна: махровий одяг користується популярністю в літній сезон
Автор: Володимир Костирін

Одяг з махрової тканини міцно увійшов у тренди літнього сезону завдяки стильному вигляду, зручності та комфорту в носінні, адже повітря легко циркулює через відкриту тканину і допомагає регулювати температуру тіла, плюс до цього зберігається відчуття м'якості й ніжності, властиве цій унікальній "пухнастій" тканині.

Експерти в області моди дали рекомендації по носінню махрового одягу й дотриманню балансу в образі та стилі, пише Harper's Bazaar.

Зазначається, що махровий одяг нині "схвалений" як для пляжу, так і для міських прогулянок, занять спортом і офісних буднів - ця тканина посідає центральне місце в найбільш затребуваних літніх образах.

У цьому сезоні можна побачити махрову тканину в абсолютно новому світлі: крім шортів і купальних костюмів, вона поєднується з комбінезонами, сандалями, сумками і сукнями.

Знавці стилю вибрали низку варіантів і комплектів, які можуть викликати інтерес у бажаючих одягатися в махровий одяг влітку, дати підказки для підготовки власного образу.

  • Комбінезон поло з глибоким вирізом вимагає поєднання з бікіні та босоніжками на ремінцях.

  • Футболку з махрової тканини можна надіти поверх купального костюма, з джинсами або навіть зі спортивними штанами, щоб створити "піднятий", але зручний наряд.

  • Сукня масляного кольору з бретельками - базовий елемент гардероба в цьому сезоні. Її краще поєднувати з кросівками або сандалями з ремінцями, щоб привернути увагу.

  • Спідниця і блуза з махрової тканини сама по собі являє собою цілісний образ. Вона є одним з основних нарядів для тренду.

  • Махрова панама з шавлієвим відтінком має м'який вигляд, але все ж збиратиме зацікавлені погляди, якщо ви цього хочете.

  • Комбінезон Suzie Kondie може стати ідеальним махровим образом красивого синього кольору, який ідеально підходить для вечірніх прогулянок біля водойм.

  • Оливкові шорти з вигнутим краєм в кольорових блоках називають ідеальним варіантом для активних дівчат цього літа.

  • Махрова сукня міді Quinn Terry, що користується великою популярністю, підійде для будь-якого випадку.

  • Сорочка на ґудзиках з махрової тканини спрощує створення колірних блоків, а для комплекту краще підібрати шорти в тон.

  • Толстовка з блискавкою на чверть від Ralph Lauren може ідеально підійти для довгих прогулянок або гри в теніс. Комплектація - шорти в тон.

  • Камзол Fiona Green Gingham з махрової тканини поєднує в собі літній принт в дрібну клітку і зручну збірку, створюючи ефектний образ. Комплектація - спідниця в тон.

До слова, прати наряди з махрової тканини рекомендують при звичайному циклі з гарячою водою, щоб домогтися максимально глибокого очищення. Махрова тканина дає ворс, тому слід прати її з такими ж кольорами й окремо від іншого одягу.

Нагадаємо, перед цим експерт назвав одяг, який не можна носити після 40 років.

Додамо також, що раніше ми розповідали, як відіпрати плями від поту з одягу, та які є найпростіші способи.

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