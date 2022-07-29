"Пухнастий" одяг став новим трендом літа 2022 року: як носити красиво

Одяг з махрової тканини міцно увійшов у тренди літнього сезону завдяки стильному вигляду, зручності та комфорту в носінні, адже повітря легко циркулює через відкриту тканину і допомагає регулювати температуру тіла, плюс до цього зберігається відчуття м'якості й ніжності, властиве цій унікальній "пухнастій" тканині.
Експерти в області моди дали рекомендації по носінню махрового одягу й дотриманню балансу в образі та стилі, пише Harper's Bazaar.
Зазначається, що махровий одяг нині "схвалений" як для пляжу, так і для міських прогулянок, занять спортом і офісних буднів - ця тканина посідає центральне місце в найбільш затребуваних літніх образах.
У цьому сезоні можна побачити махрову тканину в абсолютно новому світлі: крім шортів і купальних костюмів, вона поєднується з комбінезонами, сандалями, сумками і сукнями.
Знавці стилю вибрали низку варіантів і комплектів, які можуть викликати інтерес у бажаючих одягатися в махровий одяг влітку, дати підказки для підготовки власного образу.
До слова, прати наряди з махрової тканини рекомендують при звичайному циклі з гарячою водою, щоб домогтися максимально глибокого очищення. Махрова тканина дає ворс, тому слід прати її з такими ж кольорами й окремо від іншого одягу.
Нагадаємо, перед цим експерт назвав одяг, який не можна носити після 40 років.
Додамо також, що раніше ми розповідали, як відіпрати плями від поту з одягу, та які є найпростіші способи.