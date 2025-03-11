Пурим 2025: коли та як святкують, основні традиції

Дата Пурим та значення свята

У 2025 році Пурим будуть святкувати з вечора 13 березня до вечора 14 березня. Свято символізує порятунок євреїв від рук ворогів в дні перського царя Ахашвероша, свято позбавлення від злодія Амана, який хотів знищити весь єврейський народ.

У 355 році до н. Аман - верховний сановник при дворі Ахашвероша домігся від царя прийняття указу про повне винищення всіх євреїв в імперії. Стараннями ж духовного лідера євреїв Мордехая та його племінниці Естер, яка, зберігаючи в таємниці своє походження, стала дружиною царя, плани Амана були зірвані, а сам він загинув разом з іншими ворогами євреїв.

День, призначений для знищення євреїв, перетворився на день їхньої перемоги над ворогами та відзначається як найвеселіше свято.

Головні традиції свята Пурим

Піст Естер

13 березня (13 адара), напередодні Пурим - пост Естер, на згадку про події. Цей пост призначений для аналізування життя і каяття у своїх провинах.

Свиток Естер, який обов'язково читають на Пурим, розповідає не тільки про радість євреїв, а й про їхній страх і скорботу у хвилину великої небезпеки.

Оскільки в один день поєднати все одразу неможливо, Пурим розділили на дві частини:

13 березня - день посту та молитов

14 березня - день веселощів та застілля

До основних традицій відноситься:

Читання Свитка Естер

Застілля та веселощі

Посилання частування (мішлоах манот, шалахмонес)

Пожертвування бідним

В Пурим слід читати уривок з книги Вихід, який починається словами "І прийшов Амалек і воювати з Ізраїлем у Рефідимі", а також у всіх молитвах цього дня слід читати вставку, що містить слова подяки за чудеса: "Аль анісім".

Застілля

Після молитов та читань Світка Естер, влаштовують застілля та банкети. На столах має бути багато їжі, вина, всі мають веселитися.

Оскільки у 2025 році Пурим випадає на п'ятницю, напередодні шаббата, святкову трапезу потрібно починати з обіду.

Найпопулярніша страва на Пурим - гоменташ. Це трикутна булочка з начинкою з маку та меду.

Посилання частувань

Для виконання заповіді "надсилати частування один одному", кожен зобов'язаний надіслати в подарунок щонайменше одному другу (чоловік-чоловікові, жінка-жінці) не менш ніж по дві страви.

Під частуванням розуміються продукти, які можна з'їсти або випити одразу, без приготування.

Бажано відправляти "частування" через посланця, а не особисто. Це можуть бути кошики з фруктами, горіхи, випічка. Дорослі та діти влаштовують на Пурим костюмовані карнавали (фото: Getty Images)

Пуримшпіль

Це костюмована вечірка для дорослих та дітей. Дорослі разом з дітьми перевдягаються у різні костюми, надягають маски, інколи влаштовують карнавальну ходу.

Милостиня бідним (матанот леевйонім)

Це обов'язковий ритуал на Пурим - допомога грошима та їжею тим, хто їх потребує. Бажано виконати цей ритуал також до обіду, щоб люди мали можливість організувати святкову трапезу.

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