Пурим 2025: коли та як святкують, основні традиції

Пурим - одне з найвеселіших єврейських свят. Воно символізує порятунок євреїв Перської імперії від знищення. Найбільше це свято люблять діти. Є декілька важливих традицій, які виконують на Пурим усі євреї.
Що таке Пурим, які є традиції цього свята та коли він буде у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У 2025 році Пурим будуть святкувати з вечора 13 березня до вечора 14 березня. Свято символізує порятунок євреїв від рук ворогів в дні перського царя Ахашвероша, свято позбавлення від злодія Амана, який хотів знищити весь єврейський народ.
У 355 році до н. Аман - верховний сановник при дворі Ахашвероша домігся від царя прийняття указу про повне винищення всіх євреїв в імперії. Стараннями ж духовного лідера євреїв Мордехая та його племінниці Естер, яка, зберігаючи в таємниці своє походження, стала дружиною царя, плани Амана були зірвані, а сам він загинув разом з іншими ворогами євреїв.
День, призначений для знищення євреїв, перетворився на день їхньої перемоги над ворогами та відзначається як найвеселіше свято.
Піст Естер
13 березня (13 адара), напередодні Пурим - пост Естер, на згадку про події. Цей пост призначений для аналізування життя і каяття у своїх провинах.
Свиток Естер, який обов'язково читають на Пурим, розповідає не тільки про радість євреїв, а й про їхній страх і скорботу у хвилину великої небезпеки.
Оскільки в один день поєднати все одразу неможливо, Пурим розділили на дві частини:
13 березня - день посту та молитов
14 березня - день веселощів та застілля
До основних традицій відноситься:
В Пурим слід читати уривок з книги Вихід, який починається словами "І прийшов Амалек і воювати з Ізраїлем у Рефідимі", а також у всіх молитвах цього дня слід читати вставку, що містить слова подяки за чудеса: "Аль анісім".
Застілля
Після молитов та читань Світка Естер, влаштовують застілля та банкети. На столах має бути багато їжі, вина, всі мають веселитися.
Оскільки у 2025 році Пурим випадає на п'ятницю, напередодні шаббата, святкову трапезу потрібно починати з обіду.
Найпопулярніша страва на Пурим - гоменташ. Це трикутна булочка з начинкою з маку та меду.
Посилання частувань
Для виконання заповіді "надсилати частування один одному", кожен зобов'язаний надіслати в подарунок щонайменше одному другу (чоловік-чоловікові, жінка-жінці) не менш ніж по дві страви.
Під частуванням розуміються продукти, які можна з'їсти або випити одразу, без приготування.
Бажано відправляти "частування" через посланця, а не особисто. Це можуть бути кошики з фруктами, горіхи, випічка.
Пуримшпіль
Це костюмована вечірка для дорослих та дітей. Дорослі разом з дітьми перевдягаються у різні костюми, надягають маски, інколи влаштовують карнавальну ходу.
Милостиня бідним (матанот леевйонім)
Це обов'язковий ритуал на Пурим - допомога грошима та їжею тим, хто їх потребує. Бажано виконати цей ритуал також до обіду, щоб люди мали можливість організувати святкову трапезу.
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