Пурим 2025: когда и как празднуют, основные традиции

Дата Пурим и значение праздника и значение праздника

В 2025 году Пурим будут праздновать с вечера 13 марта до вечера 14 марта. Праздник символизирует спасение евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша, праздник избавления от вора Амана, который хотел уничтожить весь еврейский народ.

В 355 году до н. э. Аман - верховный сановник при дворе Ахашвероша добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в империи. Стараниями же духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, сохраняя в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны, а сам он погиб вместе с другими врагами евреев.

День, предназначенный для уничтожения евреев, превратился в день их победы над врагами и отмечается как самый веселый праздник.

Главные традиции праздника Пурим

Пост Эстер

13 марта (13 адара), накануне Пурим - пост Эстер, в память о событиях. Этот пост предназначен для анализирования жизни и раскаяния в своих проступках.

Свиток Эстер, который обязательно читают на Пурим, рассказывает не только о радости евреев, но и об их страхе и скорби в минуту большой опасности.

Поскольку в один день совместить все сразу невозможно, Пурим разделили на две части:

13 марта - день поста и молитв

14 марта - день веселья и застолья

К основным традициям относится:

Чтение Свитка Эстер

Застолье и веселье

Ссылка угощения (мишлоах манот, шалахмонес)

Пожертвования бедным

В Пурим следует читать отрывок из книги Исход, который начинается словами "И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме", а также во всех молитвах этого дня следует читать вставку, содержащую слова благодарности за чудеса: "Аль анисим".

Застолье

После молитв и чтения Свитка Эстер, устраивают застолья и банкеты. На столах должно быть много еды, вина, все должны веселиться.

Поскольку в 2025 году Пурим выпадает на пятницу, накануне шаббат, праздничную трапезу нужно начинать с обеда.

Самое популярное блюдо на Пурим - гоменташ. Это треугольная булочка с начинкой из мака и меда.

Ссылка угощений

Для выполнения заповеди "посылать угощения друг другу", каждый обязан прислать в подарок по меньшей мере одному другу (мужчина-мужчине, женщина-женщине) не менее чем по два блюда.

Под угощением понимаются продукты, которые можно съесть или выпить сразу, без приготовления.

Желательно отправлять "угощения" через посланника, а не лично. Это могут быть корзинки с фруктами, орехи, выпечка. Взрослые и дети устраивают на Пурим костюмированные карнавалы (фото: Getty Images)

Пуримшпиль

Это костюмированная вечеринка для взрослых и детей. Взрослые вместе с детьми переодеваются в разные костюмы, надевают маски, иногда устраивают карнавальное шествие.

Милостыня бедным (матанот леевйоним)

Это обязательный ритуал на Пурим - помощь деньгами и едой тем, кто в них нуждается. Желательно выполнить этот ритуал также до обеда, чтобы люди имели возможность организовать праздничную трапезу.

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