Под пулями не было так страшно: появились новые детали о трагедии на KOZAK Fest

Организаторы фестиваля KOZAK Fest рассказали, что погодные условия просматривали заранее и даже не предполагали, что сцена рок-этно-фестиваля погубит человеческую жизнь. Подробности рассказали в издании "КП в Украине".

Остатки сцены, которая убила одного человека и еще двух покалечила, до сих пор стоят в селе Желтоалександровке Днепропетровской области. Сложную конструкцию пока не могут разобрать даже опытные специалисты.

Жуткая гроза разразилась над фестивалем вечером 1 июня и как рассказывают очевидцы, ветер и жуткий ливень налетели практически мгновенно. Ураганом повредило телефонные вышки и люди остались еще и без связи. Но самое страшное – крыша сцены из-за ветра просто рухнула вниз и придавила 48-летнего монтажера насмерть. Пострадали еще два человека.

Один из организаторов фестиваля народный депутат Юрий Береза признается, что погоду начали мониторить за полгода и все синоптики обещали легкий ветер и солнце.

"Много парней, которые прошли "зеленый коридор" Иловайска, были рядом со мной на фестивале и говорили, что под пулями и снарядами не было так страшно. На мужчину упал фрагмент крыши, весом примерно 50-100 килограммов. Пострадавший получил серьезную черепно-мозговую травму и скончался на месте. Монтер был в технической зоне, сидел у сцены, куда проход остальным запрещен. Представьте себе, меня, довольно крупного мужчину, подбрасывало на три метра. Внизу ветер дул в одну сторону, сверху в противоположную. Два воздушных потока – теплый и холодный встретились, получился настоящий ураган. Поначалу народ думал, что это запланированное шоу", - рассказал Береза.

На фестивале Kozak Fest под Днепром погиб человек (видео: YouTube/Дмитрий Сергеевич)

Когда начали надвигаться свинцовые тучи, посетители вместо того, чтобы искать укрытие, достали телефоны и начали снимать происходящее. А после того как гроза все-таки разразилась, многие кинулись по машинам, чтобы выехать и в результате только усугубили ситуацию и добавили работы спасателям, так как моментально увязли в грязи.

Кроме того, паникой воспользовались и мародеры, которые во время грозы покрали все, что смогли забрать – спальники, палатки, одежду, обувь, рюкзаки с личными вещами.

Также организаторы фестиваля были удивлены реакцией людей после грозы. Многие начали требовать продолжить праздник в тот же вечер, а также на следующий день. Однако все мероприятия были отменены. Юрий Береза даже высказал сомнение, что фест проведут в следующем году.

"Выводы сделаны, будем спрашивать у людей, хотят ли они KOZAK Fest в следующем году. Если скажут нет – вообще отменим фестиваль. А захотят - однозначно сменим фирму, которая занимается предоставлением сцены, побеспокоимся о страховке и дополнительных выездах", - добавил нардеп.

В ГСЧС считают, что сцена была установлена с нарушениями, что и стало причиной того, что она рухнула вниз из-за порывов ветра. Не исключено, что в конструкции были ненадежные крепления.

Напомним, ранее мы писали о том, что cтрашный ураган на Kozak Fest под Днепром убил человека.

А также рассказывали о том, что родные мальчика, которого подстрелили пьяные полицейские, сообщили новые детали.