Під кулями не було так страшно: з'явилися нові деталі про трагедію на KOZAK Fest

Організатори фестивалю KOZAK Fest розповіли, що погодні умови переглядали заздалегідь і навіть не припускали, що сцена рок-етно-фестивалю погубить людське життя. Подробиці розповіли у виданні "КП в Україні".

Залишки сцени, яка вбила одну людину і ще двох покалічила, до цих пір стоять в селі Жовтоалександрівка Дніпропетровської області. Складну конструкцію поки не можуть розібрати навіть досвідчені фахівці.

Страшна гроза вибухнула над фестивалем ввечері 1 червня і як розповідають очевидці, вітер і моторошна злива налетіли практично миттєво. Ураганом пошкодило телефонні вишки і люди залишилися ще й без зв'язку. Але найстрашніше – дах сцени через вітер просто звалився вниз і придавив 48-річного монтажера смерть. Постраждали ще дві людини.

Один з організаторів фестивалю, народний депутат Юрій Береза зізнається, що погоду почали моніторити за півроку і всі синоптики обіцяли легкий вітер і сонце.

"Багато хлопців, які пройшли "зелений коридор" Іловайська, були поруч зі мною на фестивалі і говорили, що під кулями і снарядами не було так страшно. На чоловіка впав фрагмент даху, вагою приблизно 50-100 кілограмів. Постраждалий отримав серйозну черепно-мозкову травму і помер на місці. Монтер був в технічній зоні, сидів біля сцени, куди прохід іншим заборонено. Уявіть собі, мене, досить великого чоловіка, підкидало на три метри. Внизу вітер дув в одну сторону, зверху в протилежну. Два повітряні потоки – теплий і холодний зустрілися, вийшов справжній ураган. Спочатку народ думав, що це заплановане шоу", - розповів Береза.

На фестивалі Kozak Fest під Дніпром загинув чоловік (відео: YouTube/Дмитро Сергійович)

Коли почали насуватися свинцеві хмари, відвідувачі замість того, щоб шукати укриття, дістали телефони і почали знімати те, що відбувається. А після того як гроза все-таки почалася, багато хто кинувся по машинам, щоб виїхати і в результаті тільки погіршили ситуацію і додали роботи рятувальникам, так як моментально загрузли в багнюці.

Крім того, панікою скористалися і мародери, які під час грози покрали все, що змогли забрати – спальники, намети, одяг, взуття, рюкзаки з особистими речами.

Також організатори фестивалю були здивовані реакцією людей після грози. Багато з них почали вимагати продовжити свято в той же вечір, а також на наступний день. Однак усі заходи були скасовані. Юрій Береза навіть висловив сумнів, що фест проведуть в наступному році.

"Висновки зроблені, будемо питати у людей, чи хочуть вони KOZAK Fest в наступному році. Якщо скажуть ні – взагалі скасуємо фестиваль. А захочуть - однозначно змінимо фірму, яка займається наданням сцени, потурбуємося про страховку і додаткові виїзди", - додав нардеп.

У ДСНС вважають, що сцена була встановлена з порушеннями, що і стало причиною того, що вона звалилася вниз через пориви вітру. Не виключено, що в конструкції були ненадійні кріплення.

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