Страшный ураган на Kozak Fest под Днепром убил человека: все детали (видео)

На фестивале Kozak Fest под Днепром погиб человек (фото: cossackland.org.ua)

Фестиваль Kozak Fest срочно закрыли, а выступления отменили

Во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области 1 июня погиб человек еще двое получили переломы. ЧП произошло из-за страшного урагана, который обрушился на село Желтоалександровка, где и происходило мероприятие. Об этом сообщают спасатели ГСЧС в области.

На этно-рок фестивале было около 10 тысяч человек, когда гроза с ливнем и шквальным ветром до 25 метров в секунду обрушилась на местность, где проходил фестиваль. В результате чего была снесена крыша и частично повреждена сцена.

В сети публикуют видео, снятое зрителями во время урагана на Kozak Fest.

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На фестивале Kozak Fest под Днепром погиб человек (видео: YouTube/Досвітні вогні)

Погибшему сотруднику обслуживающего персонала было 48 лет. Также получила перелом ноги 52-летняя женщина, а у 41-летнего мужчины перелом ступни.

В тот же день организаторы отменили все выступления и закрыли фестиваль.

На фестивале Kozak Fest под Днепром погиб человек (видео: YouTube/Дмитрий Сергеевич)

Сообщается, что сильный ливень затопил лощину, где проводился Kozak Fest, а гроза сносила фестивальные палатки. При демонтаже поврежденной сцены было спасено 135 человек. Также спасатели вытащили 53 автомобиля.

На фестивале Kozak Fest под Днепром погиб человек (видео: YouTube/Факты ICTV)

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

Напомним, из-за проливных дождей пострадал Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.