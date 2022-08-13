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Пуля в сердце: украинские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь подростку

В Ровно врачи провели уникальную операцию (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ровно хирурги провели уникальную операцию на сердце подростку. Врачи изъяли пулю и спасли ребенку жизнь.

Об этом сообщили на странице Ровенской областной клинической больницы имени Юрия Семенюка.

В частности, детали того, как парень получил ранения, не разглашаются.

Хирургическое вмешательство успешно провела команда торакальных хирургов Ровенской областной клинической больницы имени Юрия Семенюка. Операцию проводили Виктор Кузьмич, Игорь Свентозельский и Александр Боярский.

"Операция "Правосторонняя торакотомия, перикардиотомия, удаление инородного тела (пули)" была проведена современным видеоторакоскопическим методом, благодаря которому сделан небольшой разрез для введения специального оптического прибора, уменьшен болевой синдром и сокращен реабилитационный послеоперационный период", - говорится в сообщении.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Родители искренне благодарны специалистам за спасенную жизнь сына.

Врачи, которые спасли 15-летнему парню жизнь (facebook.com/rokl.rv)

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи сделали уникальную операцию 9-летней девочке с редким генетическим заболеванием. Из-за такого заболевания ребенок имел хрупкие кости, поэтому в свои 9 лет уже 10 раз ломала конечности.

Также мы писали, что врачи прооперировали пациента из Славянска, у которого нога сгибалась в разные стороны. В частности, мужчина два года назад сломал ногу, и тогда отказался от лечения.

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