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Куля в серці: українські хірурги провели унікальну операцію та врятували життя підлітку

У Рівному лікарі провели унікальну операцію (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Рівному хірурги провели унікальну операцію на серці підлітку. Лікарі вилучили кулю і врятували дитині життя.

Про це повідомили на сторінці Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка.

Зокрема, деталі того, як хлопець дістав поранення, не розголошуються.

Хірургічне втручання успішно провела команда торакальних хірургів Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Операцію проводили Віктор Кузьмич, Ігор Свєнтозельський та Олександр Боярський.

"Операція "Правобічна торакотомія, перикардіотомія, видалення стороннього тіла (кулі)" була проведена сучасним відеоторакоскопічним методом, завдяки якому зроблений невеличкий розріз для введення спеціального оптичного приладу, зменшений больовий синдром та скорочений реабілітаційний післяопераційний період", - йдеться у повідомленні.

Зараз пацієнт почувається добре. Батьки щиро вдячні фахівцям за врятоване життя сина.

Лікарі, які врятували 15-річному хлопцю життя (facebook.com/rokl.rv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі зробили унікальну операцію 9-річній дівчинці з рідкісним генетичним захворюванням. Через таке захворювання дитина мала тендітні крихкі кістки, тому у свої 9 років вже 10 разів ламала кінцівки.

Також ми писали, що лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки. Зокрема, чоловік два роки тому зламав ногу, і тоді відмовився від лікування.

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