Плов - це ситна, ароматна та дуже смачна страва з рису, овочів та м'яса. Проте плов можна зробити пісним, приготувавши страву не з м'ясом, а з грибами.

Про те, як готувати пісний плов з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Готуємо з Лесею Піжик".

Що потрібно для плову з грибами

Для того, щоб приготувати пісний плов, необхідні такі продукти:

окріп - 500 мл

олія - 3 ст. л.

рис - 200 г

морква - 1 шт.

печериці - 500 г

цибуля - 1 шт.

часник - 1 головка

сушений часник - 1 ч. л.

мелений перець чилі - 1/3 ч. л.

сушений барбарис - 1 ст. л.

сушена паприка - 1 ст. л.

куркума - 1 ч. л.

мелена паприка - 1 ч. л.

мелений коріандр - 1 ч. л.

мелений чорний перець - 1/3 ч. л.

сіль - до смаку

Як готувати плов з грибами

Щоб приготувати смачний плов, радять використовувати суміш темного та нешліфованого рису, проте для цієї страви підійде будь-який. Ретельно промийте рис під холодною проточною водою, допоки рідина не стане прозорою.

Залийте промитий рис окропом, накрити посуд та залиште крупу на пів години. Поки рис замочується, приготуйте овочі.

Для цього моркву почистьте і наріжте на маленькі кубики. За цим самим способом, слід підготувати цибулю.

Розігрійте пательню з олією, викладіть моркву та просмажте її на середньому вогні до розм'якшення. Потім додайте цибулю і смажте інгредієнти протягом 10 хвилин.

Підсмажені овочі та цибулю перекладіть у форму для випікання, в якій буде готуватися плов. Не виливайте олію за пательні - на ній ще слід просмажити гриби.

Гриби наріжте на тонкі скибки і обсмажте протягом 15 хвилин на середньому вогні. Додайте обсмажені печериці в форму з овочами. Злийте рідину з рису, а потім перекладіть його до інших інгредієнтів плову.

Додайте барбарис, сушену фабрику і інші спеції. Ретельно перемішайте інгредієнти, а потім залити їх достатньої кількості води.

Додайте до рису з овочами помиту головку часнику. Після термічної обробки часник стає доволі смачним і ледь не солодкими.

Щоб страва була смачною, випікайте її протягом 45 хвилин за температури духовки 200 градусів. Не поспішайте одразу доставати плов з духовки - смаки кожного інгредієнта повинні доповнювати один одного.