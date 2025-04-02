Пухка та ароматна: перевірений рецепт італійської паски панетоне на Великдень

Що варто знати про панетоне

Цей вид випічки походить з Мілану і вперше такий виріб почали готувати ще в епоху Відродження. Пшениця в ті часи була настільки дорога та дефіцитна, що солодкий хліб пекли тільки на великі свята - Великдень та Різдво.

Зараз паска панетоне напередодні свят доступна у будь-якому магазині. За ціною вона дорожча за звичайну паску, але воно того вартує. Оскільки панетоне готується тривалий час і потрібно докласти трохи сил.

Що вам знадобиться:

Для закваски

Дріжджі пресовані - 10 г

Вода - 80 мл

Борошно пшеничне - 105 г

Сіль - 2 г

Для тіста

Дріжджі пресовані - 30 г

Молоко - 115 мл

Борошно пшеничне - 370 г

Сіль - 10 г

Цукор - 120 г

Цукор ванільний - 15 г

Жовтки - 115 г

Масло вершкове - 140 г

Додатково

Цукати - 100 г

Суміш сухофруктів - 200 г

Апельсин - 1 шт.

Як готувати найсмачнішу паску панетоне на Великдень

Робимо закваску. У воду кімнатної температури додайте дріжджі, сіль і перемішайте вінчиком. Насипте борошно та замісіть тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште у теплому місці на три години.

Підготуйте сухофрукти. Промийте їх добре гарячою водою. З апельсина натріть цедру, витісніть сік і додайте до сухофруктів. Все добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою та залиште настоюватися на 10 годин (можна на ніч).

Закваску обімніть, знову накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на 10 годин (можна на ніч).

Закваску дістаньте з холодильника за 2 години до початку замісу тіста. Для тіста дріжджі змішайте з холодним молоком і залиште на 5 хвилин. У чаші міксера змішайте борошно, сіль, цукор, ванільний цукор, молоко з дріжджами, холодні жовтки, закваску і замішуйте на мінімальній швидкості міксера 3 хвилини.

Додайте закваску і продовжуйте замішувати ще 5 хвилин. Потім збільшуйте швидкість і замішуйте ще 10 хвилин. Додайте масло і продовжуйте замішувати на мінімальній швидкості, поки тісто не почне відставати від стінок чаші.

Додайте до тіста сухофрукти та замішуйте до однорідності. Готове тісто перекладіть у миску, змащену олією. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 3 години у теплому місці.

Змастіть руки олією, тісто обімніть і перекладіть на робочу поверхню. Сформуйте 4 кульки та викладіть їх у формочки діаметром 11 см, висотою 8,5 см. Форми накрийте харчовою плівкою та залиште на 2,5-3 години, для розстоювання.

Духовку розігрійте до 180 градусів, поставте форми з панетоне і зменште температуру до 160 градусів. Випікайте 35-40 хвилин, до золотистого кольору.

Дайте панетоне вистигнути, а потім прикрасьте до свого смаку.

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