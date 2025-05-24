Пух у квартирі навіть із зачиненими вікнами? Ось чому так і що робити

Що таке пух і чому він скрізь

Тополиний пух - це не просто легкі "хмаринки", а насіння тополі, яке легко переноситься навіть слабким вітром. Пух практично невагомий, має чудову проникаючу здатність і легко прилипає до поверхонь. Він настільки дрібний, що може потрапити в приміщення навіть через мінімальні отвори.

Часто саме влітку, коли все цвіте, пуху стає настільки багато, що він "шукає", куди осісти - і квартира стає ідеальним прихистком. Алергіки та власники тварин першими відчувають на собі його присутність - як фізично, так і у вигляді подразнень.

Вентиляційні канали

Навіть із зачиненими вікнами повітря циркулює в квартирі через вентиляційні решітки. Саме вони часто стають головним "входом" для пуху, особливо якщо розташовані на вулиці без захисної сітки. Повітряний потік затягує всередину не лише запахи, а й дрібні частинки пилу, а разом з ними й пух.

Рішення - встановлення фільтрів або тонкої сітки на вентиляційні отвори, а також періодичне їх очищення. Для кращого захисту можна замінити звичайну решітку на вентиляційну з вугільним фільтром.

Щілини у вікнах і дверях

Ідеально герметичні вікна - це, скоріше, мрія, ніж реальність. Навіть нові склопакети з часом втрачають щільність, особливо у місцях стику рами та стіни. Пух проникає саме через такі мікрощілини, часто непомітні оку.

Якщо у вас в квартирі часто з’являється дрібне сміття біля підвіконня - перевірте ущільнювачі та герметик. Додаткова ізоляція силіконовим герметиком, установка нових ущільнювачів або монтаж москітної сітки з дрібною структурою може значно зменшити проникнення пуху.

Пух у квартиру попадає навіть через непомітні отвори (фото: Pixabay.com)

Тиск вітру: пух "задуває" всередину

У дні сильного вітру пух буквально вдувається крізь найменші щілини. При поривах повітря утворюється тиск, який змушує повітря ззовні проникати навіть через щілинки між стулками вікон. У таких випадках жодні зачинені вікна не рятують - особливо якщо вікна старі або рами перекошені.

Вихід - перевірити, чи щільно прилягає вікно до рами, чи не деформовані петлі. Встановлення додаткових замків на вікна допоможе щільніше закривати їх і мінімізувати проникнення.

Тріщини в зовнішніх стінах або швах

Старі будинки часто мають дрібні тріщини в зовнішніх стінах або розгерметизовані міжпанельні шви. Саме через них пух легко потрапляє всередину і осідає на підвіконнях чи меблях. Навіть невидимі мікротріщини біля батарей або розеток можуть стати каналом проникнення.

Рекомендується зробити огляд зовнішніх стін, особливо в кутках та місцях стику з вікнами. При виявленні проблеми - замазати тріщини монтажною піною або герметиком, а в складних випадках звернутися до фахівця.