ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пугали и кричали на детей: МАУ "ограбила" команду девочек-спортсменок

STYLERЖизнь    16.06.2019 - 19:15
Пугали и кричали на детей: МАУ "ограбила" команду девочек-спортсменок
Фото: Униан

Авиакомпания МАУ попала в очередной скандал

Авиакомпания МАУ заставила девочек-спортсменок дополнительно заплатить за рюкзаки, которые должны были пройти, как ручная кладь, потому что в сложенном состоянии они входят в любой  контрольный стенд МАУ. Об этом сообщается в группе "Патріоти України".

Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь". Детская команда синхронисток, в спортивных костюмах цвета национального флага, с надписью "Україна" отправлялась на международный турнир, в котором участвуют 10 стран. 

В украинских спортсменок в наличии была ручная кладь в виде чемоданчиков и рюкзаки за спиной. В рюкзаках находились шапочка, купальник, очки, зажим для носа. 

"Мы знаем правила. Мы знаем размеры ручной клади. Мы знаем, что плюс к ручной клади, можно дамскую сумку. Размер дамской сумки авиакомпанией не регламентирован. Да возможно, на первый взгляд, рюкзаки и выглядят объемно, но будучи практически пустыми, не превышают размеры стандартной сумка-шоппер, так любимой современными женщинами! Рюкзак, лишь отличается от них по форме!" - говорится в сообщении.

Юные спортсменки ожидали свой рейс Киев-Рига, но им сообщили, что на рейс не пустят, если они дополнительно не заплатят за свои рюкзаки. 

Пугали и кричали на детей: МАУ &quot;ограбила&quot; команду девочек-спортсменок

Фото: flyuia.com

"Дама кричала, пугала детей, задерживала очередь, и требовала 15 евро за каждый рюкзак! Угрожала, что если мы не заплатим ей здесь, то нас отправят назад на контроль, где нам придется оплатить по 60 евро за каждый!" - рассказал тренер.

Он отметил, что пришлось заплатить, поскольку другого выхода не было. Девочки провели месяц по 5 часов в воде, чтобы достойно представить Украину на соревнованиях.

Тренер заплатил со средств на питание. При этом сумма списанных, с карты тренера, средств в гривне, составила 2000 гривен. Что превысило сумму 60 евро (оплата 4 рюкзаков) по курсу на 3 июня 2019 года.

В итоге во время соревнований команда экономила на еде, чтобы вписаться в четкие рамки бюджета, который ограничен.

"Авиакомпания МАУ, путем сильнейшего психологического давления и шантажа, практически ограбила детскую украинскую спортивную команду! Это наше оценочное суждение! И мы бы хотели услышать объяснения представителя перевозчика!" - отметили в детской команде.

Напомним, что недавно с авиакомпанией SkyUp произошел скандал, в ходе которого Барышевский суд Киевской области приостановил действие лицензии компании.

Ранее сообщалось о том, что компания МАУ обманула двух пассажиров на 800 евро

Дно цинизма: Укрпочта влипла в скандал из-за "благотворительной акции" (фото) МАУ снова оскандалилась: украинскую звезду сняли с самолета
Новости Украины Международные авиалинии Украиныскандал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь