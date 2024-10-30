Пугачова несподівано звернулася до хейтерів, які критикують її позицію щодо війни: "Давайте ще"

Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, як відомо, з самого початку повномасштабного вторгнення засудили російську агресію проти України і виїхали з РФ до Ізраїлю. Через це зірковій парі часто "прилітає" у мережі від громадян Росії, і тепер артистка зробила нову заяву щодо цього.
Що саме написала російська співачка та як відреагував її обранець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram.
У публікації співачка з іронією звернулася до своїх кривдників.
"Ви ж мої дорогі. Які ви цікаві історії вигадуєте про нашу родину! Давайте ще. Сміливіше, друзі. Нам подобається", - зазначила зірка і залишила емоджі, що сміється.
Галкін відреагував на пост своєї коханої емоджі у вигляді оплесків.
Окрім того, Пугачова виклала у мережу кадр, на якому показала себе зблизька: вона постала у сонцезахисних окулярах квадратної форми та з розпущеним, об'ємно укладеним волоссям.
Більшість коментарів позитивні, і користувачі не втомлюються писати Пугачовій та Галкіну слова подяки за їхню впевнену позицію, яку вони продовжують демонструвати донині.
У тому числі там також можна знайти і реакції українців, які так само висловлюють слова вдячності знаменитостям за засудження російських злочинів проти нашої країни.
Як вже згадувалося вище, зірки у перший день повномасштабного російського вторгнення перебралися разом з двома дітьми до Ізраїлю, де мешкають і зараз.
Максим Галкін неодноразово засуджував зі сцени кровопролитну політику Путіна та навіть співав під час своїх гумористичних виступів пісні українською.
Пугачова є менш активною у мережі, проте час від часу вона робить заяви, які свідчать про її підтримку позиції чоловіка.
На тлі цього росіяни продовжують злитися та писати про те, що "як добре, що зірки виїхали з Росії". Ба більше, вони вигадують різну нісенітницю, наприклад, що Пугачова збирається повернутися до РФ.
Раніше навіть з'являлися чутки, що вона нібито дасть там концерт і готова забути про свою антивоєнну позицію. Після того, як такі фейки почали оприлюднювати у мережі, Галкін вийшов на зв'язок та зробив заяву, спростувавши всі вигадки на цю тему.
Тим часом Тарас Тополя жорстко висловився про "хороших росіян", які підтримують Україну.
Також дізнайтеся, як насправді Пугачова поводилася в Києві з українськими акторами.