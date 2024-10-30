Пугачева неожиданно обратилась к хейтерам, которые критикуют ее позицию по поводу войны: "Давайте еще"

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, как известно, с самого начала полномасштабного вторжения осудили российскую агрессию против Украины и выехали из РФ в Израиль. Поэтому звездной паре часто "прилетает" в сети от граждан России, и теперь артистка сделала новое заявление по этому поводу.
Что именно написала российская певица и как отреагировал ее избранник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram.
В публикации певица с иронией обратилась к своим обидчикам.
"Вы же мои дорогие. Какие вы интересные истории придумываете о нашей семье! Давайте еще. Смелее, ребята. Нам нравится", - отметила звезда и оставила веселое эмоджи.
Галкин отреагировал на пост своей любимой эмоджи в виде аплодисментов.
Кроме того, Пугачева выложила в сеть кадр, на котором показала себя вблизи: она предстала в солнцезащитных очках квадратной формы и с распущенными, объемно уложенными волосами.
Большинство комментариев положительные, и пользователи не устают писать Пугачевой и Галкину слова благодарности за их уверенную позицию, которую они продолжают демонстрировать по сей день.
В том числе там также можно найти и реакции украинцев, которые также выражают слова благодарности знаменитостям за осуждение российских преступлений против нашей страны.
Как уже упоминалось выше, звезды в первый день полномасштабного российского вторжения перебрались вместе с двумя детьми в Израиль, где живут и сейчас.
Максим Галкин неоднократно осуждал со сцены кровопролитную политику Путина и даже пел во время своих юмористических выступлений песни на украинском языке.
Пугачева менее активна в сети, однако время от времени она делает заявления, свидетельствующие о ее поддержке позиции мужа.
На фоне этого россияне продолжают злиться и писать о том, что "как хорошо, что звезды выехали из России". Более того, они придумывают разную чушь, например, что Пугачева собирается вернуться в РФ.
Раньше даже появлялись слухи, что она якобы даст там концерт и готова забыть о своей антивоенной позиции. После того, как такие фейки начали обнародовать в сети, Галкин вышел на связь и сделал заявление, которое опровергло все выдумки на эту тему.
Тем временем Тарас Тополя жестко высказался о "хороших россиянах", которые поддерживают Украину.
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