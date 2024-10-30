Пугачова несподівано звернулася до хейтерів, які критикують її позицію щодо війни: "Давайте ще"

Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, як відомо, з самого початку повномасштабного вторгнення засудили російську агресію проти України і виїхали з РФ до Ізраїлю. Через це зірковій парі часто "прилітає" у мережі від громадян Росії, і тепер артистка зробила нову заяву щодо цього.

Що саме написала російська співачка та як відреагував її обранець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram .

Алла Пугачова відповіла хейтерам

У публікації співачка з іронією звернулася до своїх кривдників.

"Ви ж мої дорогі. Які ви цікаві історії вигадуєте про нашу родину! Давайте ще. Сміливіше, друзі. Нам подобається", - зазначила зірка і залишила емоджі, що сміється.

Галкін відреагував на пост своєї коханої емоджі у вигляді оплесків.

коментар Пугачової і реакція Галкіна (фото: instagram.com/alla_orfey)

Окрім того, Пугачова виклала у мережу кадр, на якому показала себе зблизька: вона постала у сонцезахисних окулярах квадратної форми та з розпущеним, об'ємно укладеним волоссям.

Алла Пугачова звернулася до хейтерів (фот: instagram.com/alla_orfey)

Реакція мережі

Більшість коментарів позитивні, і користувачі не втомлюються писати Пугачовій та Галкіну слова подяки за їхню впевнену позицію, яку вони продовжують демонструвати донині.

У тому числі там також можна знайти і реакції українців, які так само висловлюють слова вдячності знаменитостям за засудження російських злочинів проти нашої країни.

Що відомо про позицію Максима Галкіна і Алли Пугачової щодо війни

Як вже згадувалося вище, зірки у перший день повномасштабного російського вторгнення перебралися разом з двома дітьми до Ізраїлю, де мешкають і зараз.

Максим Галкін неодноразово засуджував зі сцени кровопролитну політику Путіна та навіть співав під час своїх гумористичних виступів пісні українською.

Пугачова є менш активною у мережі, проте час від часу вона робить заяви, які свідчать про її підтримку позиції чоловіка.

Алла Пугачова і Максим Галкін засудили російську агресію (фото: instagram.com/alla_orfey)

На тлі цього росіяни продовжують злитися та писати про те, що "як добре, що зірки виїхали з Росії". Ба більше, вони вигадують різну нісенітницю, наприклад, що Пугачова збирається повернутися до РФ.

Раніше навіть з'являлися чутки, що вона нібито дасть там концерт і готова забути про свою антивоєнну позицію. Після того, як такі фейки почали оприлюднювати у мережі, Галкін вийшов на зв'язок та зробив заяву, спростувавши всі вигадки на цю тему.

Алла Пугачова і Максим Галкін живуть в Ізраїлі (фото: instagram.com/alla_orfey)