Пугачева неожиданно обратилась к хейтерам, которые критикуют ее позицию по поводу войны: "Давайте еще"

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, как известно, с самого начала полномасштабного вторжения осудили российскую агрессию против Украины и выехали из РФ в Израиль. Поэтому звездной паре часто "прилетает" в сети от граждан России, и теперь артистка сделала новое заявление по этому поводу.

Что именно написала российская певица и как отреагировал ее избранник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram .

Алла Пугачева ответила хейтерам

В публикации певица с иронией обратилась к своим обидчикам.

"Вы же мои дорогие. Какие вы интересные истории придумываете о нашей семье! Давайте еще. Смелее, ребята. Нам нравится", - отметила звезда и оставила веселое эмоджи.

Галкин отреагировал на пост своей любимой эмоджи в виде аплодисментов.

комментарий Пугачевой и реакция Галкина (фото: instagram.com/alla_orfey)

Кроме того, Пугачева выложила в сеть кадр, на котором показала себя вблизи: она предстала в солнцезащитных очках квадратной формы и с распущенными, объемно уложенными волосами.

Алла Пугачева обратилась к хейтерам (фот: instagram.com/alla_orfey)

Реакция сети

Большинство комментариев положительные, и пользователи не устают писать Пугачевой и Галкину слова благодарности за их уверенную позицию, которую они продолжают демонстрировать по сей день.

В том числе там также можно найти и реакции украинцев, которые также выражают слова благодарности знаменитостям за осуждение российских преступлений против нашей страны.

Что известно о позиции Максима Галкина и Аллы Пугачевой по поводу войны

Как уже упоминалось выше, звезды в первый день полномасштабного российского вторжения перебрались вместе с двумя детьми в Израиль, где живут и сейчас.

Максим Галкин неоднократно осуждал со сцены кровопролитную политику Путина и даже пел во время своих юмористических выступлений песни на украинском языке.

Пугачева менее активна в сети, однако время от времени она делает заявления, свидетельствующие о ее поддержке позиции мужа.

Алла Пугачева и Максим Галкин осудили российскую агрессию (фото: instagram.com/alla_orfey)

На фоне этого россияне продолжают злиться и писать о том, что "как хорошо, что звезды выехали из России". Более того, они придумывают разную чушь, например, что Пугачева собирается вернуться в РФ.

Раньше даже появлялись слухи, что она якобы даст там концерт и готова забыть о своей антивоенной позиции. После того, как такие фейки начали обнародовать в сети, Галкин вышел на связь и сделал заявление, которое опровергло все выдумки на эту тему.

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле (фото: instagram.com/alla_orfey)