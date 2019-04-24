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Пугачова хвора: страшний недуг прогресує

STYLERЖиття    24.04.2019 - 18:56
Пугачова хвора: страшний недуг прогресує
Алла Пугачова (фото: facebook.com/ZhurnalLiza)

Алла Пугачова виступила на своєму ювілейному концерті, але вона себе погано почуває

Алла Пугачова погано себе почуває через те, що страждає від діабету. Про це російським ЗМІ розповів режисер Марк Рудінштейн. Журналісти також зазначили, що Примадонні було складно так довго виступати і танцювати на своєму концерті в Кремлі 17 квітня.

Раніше у Пугачової був діагностований діабет і у співачки також є проблеми з серцем.

Рудінштейн розповів, що у нього діабет, і він 10 років вже приймає інсулін. При цьому режисер часто лягає в лікарню.

"Це не можна, то не можна, кому потрібне таке життя? Ось і дозволяю собі іноді маленькі слабкості - морозиво наприклад. У Пугачової теж діабет і теж, кажуть, вона погана", - повідомив Рудінштейн.

Пугачова хвора: страшний недуг прогресує

Алла Пугачова в компанії друзів (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Він також розповів про те, що від діабету страждає ще один відомий чоловік - це актор Армен Джигарханян. При цьому у нього вже дуже погано зі здоров'ям.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова зганьбилася на концерті Алли Пугачової. Колишня балерина несподівано піднялася на сцену під час святкового концерту Примадонни.

Раніше повідомлялося про те, що Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті, який влаштували з нагоди 70-річчя співачки. Банкет був організований у найдорожчому ресторані на московській Рубльовці.

Ми також писали про те, що астролог Влад Росс розповів про неприємності в житті Пугачової.

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