Джамала показала, як носити наймодніший відтінок сезону - пудрово-рожевий

Пудрово-рожевий став одним з наймодніших кольорів майбутнього весняного сезону, проте багато модниць вже демонструють образи з ним наприкінці зими. Це ніжний і витончений відтінок, який легко вписується в найрізноманітніші стилі й підходить для всіх випадків. Він ідеальний і для Дня святого Валентина, додаючи м'якості й романтичності образам, і для повсякденних образів.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як речі такого відтінку носить популярна українська співачка Джамала.
Легкий, ніжний, з нотками романтики, цей відтінок уже став справжнім лідером подіумів, з'являючись у колекціях провідних брендів, як-от Miu Miu, Alaïa, Khaite, Chanel і Jil Sander. Він підкорив мільйони сердець своєю витонченістю й універсальністю, ставши ідеальним варіантом для тих, хто прагне додати до свого гардероба ніжність і елегантність.
Модний образ на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Пудрово-рожеві сукні в поєднанні з прозорими або мереживними деталями матимуть неймовірно жіночний вигляд. Модні фасони - це сукні з пишними рукавами, асиметричні моделі або хвилясті сукні в стилі бохо.
Святковий образ (фото: instagram.com/anoukyve)
Скласти весь лук у відтінках пудрово-рожевого - це просто й ефектно. Використовуйте цей відтінок в одязі, взутті та аксесуарах для створення гармонійного і витонченого образу. Наприклад, пудрово-рожевий костюм зі штанами й жакетом у поєднанні з мінімалістичними сумочками та туфлями матиме дуже сучасний вигляд.
Пудрово-рожеві аксесуари, наприклад, сумки, взуття або прикраси, будуть чудовим акцентом у будь-якому образі. Модним трендом стали також пастельні відтінки на головних уборах, таких як капелюхи або пов'язки на голову.
Варіант на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Співачка слідкує за модними трендами та часто демонструє стильні луки, які кожна модниця може взяти собі на замітку.
Так, днями Джамала показала кілька повсякденних образів з довгою шубою пудрово-рожевого відтінку. Вона підібрала під такий верхній одяг джинси чорного відтінку з латками і яскраву шапку червоного відтінку.
Джамала показала стильний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Зазначимо, що артистка не раз наголошувала, що вона носить вироби тільки зі штучного хутра, які зараз у тренді. Шуби з натурального хутра давно в минулому.
Співачка в пудрово-рожевій шубі (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)
Джа показала стильний багатошаровий лук, що складається з сірих джинсів, молочно-бежевого лонгсліва з написами, а також темно-рожевої сорочки з деніму. Такий ансамбль вона доповнила бежевою шапкою з відворотом від відомого українського дизайнера - головні убори від Руслана Багінського стали останнім часом фірмовою фішкою співачки.
Джамала показала образ на кожен день (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Також образ співачки завершувала містка сумка-шопер чорного відтінку і бежеві черевики челсі на масивній підошві.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Раніше Джамала показала трендовий образ на зиму 2025 року.
Також дізнайтеся, як виглядає наймодніший відтінок джинсів 2025 року.
Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінку модного блогера Anouk Yve, а також української співачки Джамали.