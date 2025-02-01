Джамала показала, як носити наймодніший відтінок сезону - пудрово-рожевий

Чому пудрово-рожевий - тренд весни 2025 року

Легкий, ніжний, з нотками романтики, цей відтінок уже став справжнім лідером подіумів, з'являючись у колекціях провідних брендів, як-от Miu Miu, Alaïa, Khaite, Chanel і Jil Sander. Він підкорив мільйони сердець своєю витонченістю й універсальністю, ставши ідеальним варіантом для тих, хто прагне додати до свого гардероба ніжність і елегантність.



Модний образ на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Як носити пудрово-рожевий у 2025 році

Сукні

Пудрово-рожеві сукні в поєднанні з прозорими або мереживними деталями матимуть неймовірно жіночний вигляд. Модні фасони - це сукні з пишними рукавами, асиметричні моделі або хвилясті сукні в стилі бохо.



Святковий образ (фото: instagram.com/anoukyve)

Монохромний образ

Скласти весь лук у відтінках пудрово-рожевого - це просто й ефектно. Використовуйте цей відтінок в одязі, взутті та аксесуарах для створення гармонійного і витонченого образу. Наприклад, пудрово-рожевий костюм зі штанами й жакетом у поєднанні з мінімалістичними сумочками та туфлями матиме дуже сучасний вигляд.

Аксесуари

Пудрово-рожеві аксесуари, наприклад, сумки, взуття або прикраси, будуть чудовим акцентом у будь-якому образі. Модним трендом стали також пастельні відтінки на головних уборах, таких як капелюхи або пов'язки на голову.



Варіант на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Як шубу такого відтінку носить Джамала

Співачка слідкує за модними трендами та часто демонструє стильні луки, які кожна модниця може взяти собі на замітку.

Так, днями Джамала показала кілька повсякденних образів з довгою шубою пудрово-рожевого відтінку. Вона підібрала під такий верхній одяг джинси чорного відтінку з латками і яскраву шапку червоного відтінку.



Джамала показала стильний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що артистка не раз наголошувала, що вона носить вироби тільки зі штучного хутра, які зараз у тренді. Шуби з натурального хутра давно в минулому.



Співачка в пудрово-рожевій шубі (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Джа показала стильний багатошаровий лук, що складається з сірих джинсів, молочно-бежевого лонгсліва з написами, а також темно-рожевої сорочки з деніму. Такий ансамбль вона доповнила бежевою шапкою з відворотом від відомого українського дизайнера - головні убори від Руслана Багінського стали останнім часом фірмовою фішкою співачки.





Джамала показала образ на кожен день (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також образ співачки завершувала містка сумка-шопер чорного відтінку і бежеві черевики челсі на масивній підошві.



Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)